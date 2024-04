Große Überraschung: Real Madrid nominiert David Alaba und Thibaut Courtois für Duell mit dem FC Bayern München

Rekordsieger Real Madrid tritt zum Halbfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Bayern überraschend mit dem Ex-Münchner David Alaba und Torwart Thibaut Courtois an. Das Duo steht im Kader für die Partie am Dienstag (21.00 Uhr), den die Königlichen am Sonntag bekanntgaben.

Alaba hatte sich im Dezember einen Kreuzbandriss zugezogen, Courtois nach einem Kreuzbandriss im vergangenen Sommer Mitte März einen Meniskusriss. Das Comeback des Keepers hatte Trainer Carlo Ancelotti bereits vor einigen Tagen für das Ligaspiel gegen Cadiz am 4. Mai angekündigt, der nicht einsatzfähige Alaba hingegen reist spanischen Medien zufolge nur mit in die alte Heimat, weil sein Coach alle Profis dabei haben möchte. Insgesamt nimmt der Italiener 23 Profis mit zu den Bayern, die er einst selbst trainiert hatte. Dazu zählen wie erwartet auch die beiden deutschen Nationalspieler Toni Kroos und Antonio Rüdiger.

