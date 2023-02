FC Bayern: Offenbar Bemühungen um Daichi Kamada - Barça und Tottenham auch in der Verlosung?

Wie die japanische Zeitung Sponichi berichtet, will der FC Bayern Eintracht Frankfurts Daichi Kamada wohl von einem Wechsel an die Isar überzeugen. Demnach sollen auch der FC Barcelona und Tottenham Hotspur an dem 26-Jährigen dran sein.

Kamadas Vertrag bei der SGE läuft im kommenden Sommer aus, dann wäre der japanische Nationalspieler ablösefrei zu haben. Noch am Deadline Day soll Manchester United erfolglos einen Vorstoß bei dem offensiven Mittelfeldspieler gewagt haben.

Blickt man auf die Statistiken von Kamada, fällt einmal mehr auf, wie wichtig der Rechtsfuß für die Hessen ist. In dieser Saison kommt er in 25 Partien schon auf zwölf Tore und fünf Vorlagen. Sein Marktwert liegt aktuell bei 30 Millionen Euro.

Für die Bayern könnte Kamada besonders dann ein interessanter Transfer sein, wenn sich die Dreierkette in Zukunft etabliert. Dabei spielen die Münchner nämlich mit einer Doppel-Zehn, die dem SGE-Leistungsträger gut zu Gesicht stehen würde. Auch die Vertragssituation dürfte für den deutschen Rekordmeister ein Grund sein, Kamada als Transferziel zu identifizieren.

Auf eine Vertragsverlängerung mit Eintracht Frankfurt deutet aktuell wenig hin, weshalb es im Sommer einen Transferpoker um den Techniker geben könnte.