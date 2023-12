BVB, News und Gerüchte: Dortmund angeblich an Hertha-Talent interessiert - Malen-Sancho-Tausch wohl vom Tisch

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl spricht über mögliche Wintertransfers der Borussia. Ein Spielertausch zwischen Donyell Malen und Jadon Sancho scheint vom Tisch zu sein, dafür rückt ein Hertha-Talent in den Blickpunkt. Marco Rose erwartet im Topspiel einen anderen Auftritt Dortmunds. Die News und Gerüchte zu den Schwarzgelben gibt es hier.

Das Nein zum Tausch-Deal heißt jedoch nicht, dass Malen beim BVB bleiben wird. Der Offensivspieler soll bereits seinen Wechsel planen, am heutigen Freitag hat es Sky zufolge ein Treffen zwischen Malens neuem Berater Maikel Stevens (SEG Football) und Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl gegeben, um die Rahmenbedingungen für einen Transfer abzustecken. Der BVB ist verkaufsbereit und fordert wohl über 30 Millionen Euro für Malen.

Die Dortmunder sollen daran zweifeln, ob ein entsprechender Tausch wirklich sinnvoll sei. Sancho wiederum, der bei den Red Devils immer noch suspendiert ist, könnte sich dem Bericht zufolge eine Rückkehr zu Borussia Dortmund vorstellen. Ein Wechsel soll im Winter definitiv her, er sei "bereit für einen Neustart", heißt es.

Donyell Malen will Borussia Dortmund wohl verlassen - weil Manchester United interessiert sein soll und der BVB dann eine Alternative für die Flügel bräuchte, soll es Überlegungen über einen Tausch-Deal mit Ex-Borusse Jadon Sancho gegeben haben. Doch wie Sky nun berichtet, sind diese Gedanken offenbar vom Tisch.

Der niederländische Offensivspieler ist nach einer starken Rückrunde noch auf Formsuche. Zuletzt stand der 24-Jährige öfters nicht in der Startelf.

Trainer Edin Terzic hat Donyell Malen derweil Rückendeckung gegeben. "Dony hat unglaubliche Fähigkeiten. Ihm fällt es derzeit nicht so leicht, diese auf den Platz zu bekommen. Er wird bald aber wieder andere Schlagzeilen liefern", sagte Terzic vor dem Verfolgerduell gegen RB Leipzig am Samstag.

Auf Personalengen auf den Außenbahnen und in der Innenverteidiger angesprochen wollte Kehl jedoch klarstellen, dass sie sich nicht von "äußeren Einschätzungen" zu Transfers drängen lassen wollen: "Wir analysieren intern, wo wir uns gegebenenfalls unter den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessern können."

Borussia Dortmund, Gerücht: BVB mit Interesse an Hertha-Talenten

Hertha BSC droht ein Ausverkauf der Top-Talente - und Borussia Dortmund ist laut der Bild einer der vielen Topklubs, die Interesse an den Youngstern aus der Hauptstadt haben. Der BVB wird konkret mit einem Interesse am 16-jährigen Flügelspieler Jelani Ndi in Verbindung gebracht.

Der Linksfuß erzielte in 15 Spielen der U17-Bundesliga Nord/Nordost bisher sechs Tore und gab weitere sechs Vorlagen. Das Interesse teilen sich die Dortmunder offenbar mit dem aktuellen Bundesliga-Überflieger VfB Stuttgart, die ebenfalls ein Auge auf das Hertha-Talent geworfen haben sollen.

Alle Informationen rund um Herthas Top-Talente und die drohenden Abgänge gibt es hier.