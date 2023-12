BVB, News und Gerüchte: Sebastian Kehl stellt Forderung wegen Karim Adeyemi - Dortmunds Boss Hans-Joachim Watzke sucht Maulwurf

Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl stellt nach dem ausgebliebenen Elfmeterpfiff gegen Karim Adeyemi in Leverkusen eine Forderung. Julian Brandt erklärt, was er gegen Bayer "sehr erschreckend" fand. Und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sucht einen Maulwurf. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

Zudem machte er klar, dass er darauf Wert legt, künftige Szenen mit dem offenbar als Elfmeter-Schinder verschrienen Adeyemi wieder objektiver zu bewerten. "Mir ist wichtig, dass nicht der Eindruck entsteht, dass, wenn Karim Adeyemi in den Sechzehner geht, es am Ende kein Elfmeter ist. Da bitte ich um eine objektive Bewertung einer solchen Szene. Ich glaube, das müssen wir zukünftig wieder hinbekommen."

Auch Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl wurde nach der Partie dazu deutlich: "Die Berührung ist definitiv da, in meinen Augen sogar zwei. In der Bundesliga wurde schon für deutlich weniger ein Elfmeter gepfiffen als in dieser Situation", sagte Kehl.

Julian Brandt sprach nach der Partie über das Spielgeschehen und analysierte es wie folgt: "Wir haben viel Aufmerksamkeit der Verteidigung gewidmet. Wenn du dann mal den Ball gewinnst, fahren wir nicht schnell genug in die Breite, weil wir sehr eng standen. Und du rennst viel hinterher, musstest immer wieder die Lücken schließen. Wir haben die Bälle zu leicht hergeschenkt. Wir haben nicht den Mut gezeigt, den Ball auch mal zu behaupten, auch mal Eins-gegen-eins für uns zu gewinnen. Das sind viele Aspekte, die dazu führen, dass es am Ende sehr erschreckend aussieht."

Gegen Leverkusen stand Dortmund die meisten Zeit tief in der eigenen Hälfte und verteidigte die zahlreichen Angriffe der Hausherren. Entlastung in der Offensive fanden die Borussen selten, weil zu viele Bälle zu schnell verloren gingen.

© getty

BVB, News: Dortmunds Boss Hans-Joachim Watzke bedauert veröffentlichte Interna

Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat in einem Interview mit den Ruhr Nachrichten über das angeblich angespannte Verhältnis zwischen BVB-Trainer Terzic und Sportdirektor Kehl gesprochen. "Falls ich feststellen würde, dass wir uns den ganzen Tag von morgens bis abends alle nur anerkennend auf die Schulter klopfen würden, hätte ich sicher das Gefühl, das wäre keine leistungsfördernde Arbeitskultur. Du musst auch unterschiedliche Meinungen zulassen, die wir auch mal in einer Diskussion ausfechten. In den meisten Punkten sind sich die beiden aber einig. Ihr Verhältnis ist völlig ok", sagte Watzke.

Zudem äußerte sich Dortmunds Boss zu Kehls Vertrautem Slaven Stanic, der beim BVB als Sportkoordinator fungiert. Einem Bericht zufolge habe Stanic intern öfter schon Kritik an Terzics Arbeit geäußert. Watzke dazu vielsagend: "Ich habe zu wenig Berührungspunkte mit ihm und möchte mich zu der Thematik gegenwärtig nicht äußern."

Grundsätzlich bedauerte Watzke jedoch, dass solche vermeintlichen Interna nach außen gedrungen seien: "Das Einzige, was mich gestört hat, ist, dass in den vergangenen Wochen ein paar interne Dinge an die Öffentlichkeit gelangt sind. Das gab es hier früher nicht. Der Sache gehen wir auf den Grund."