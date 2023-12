BVB, News und Gerüchte: Julian Ryerson fällt mit Innenbandverletzung wohl lange aus

Borussia Dortmund muss offenbar länger auf den verletzten Julian Ryerson verzichten, auch weitere Spieler stehen im Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig am Samstagabend auf der Kippe. Die Bullen geben derweil einen Teil ihrer Auswärtstickets zurück. Außerdem: Verlässt Salih Özcan den BVB im Winter? Aktuelle News und Gerüchte.

© getty

BVB, News: Julian Ryerson fällt verletzt offenbar lange aus

Borussia Dortmund hat am Mittwoch nicht nur das Pokalspiel gegen den VfB Stuttgart verloren (0:2), sondern auch einen Leistungsträger: Der in der Schlussphase verletzt ausgewechselte Außenverteidiger Julian Ryerson hat sich nach Informationen von Sky am Innenband verletzt, man gehe klubintern von einer Ausfallzeit von bis zu acht Wochen aus. Damit wäre der Norweger erst im Februar wieder einsatzbereit.

Eine genaue Diagnose steht angeblich noch aus. Laut Bild soll Ryersons Knie noch zu sehr angeschwollen sein, weshalb man noch kein MRT durchführen konnte. Der 26-Jährige war einer der wenigen Lichtblicke bisher auf den Außenpositionen in dieser Saison.

Im Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig (Samstag, 18.30 Uhr) drohen zudem weitere Ausfälle: Mit Youssoufa Moukoko, Marcel Sabitzer und Marius Wolf mussten gegen den VfB gleich drei Spieler angeschlagen ausgewechselt werden. Immerhin stehen die zuletzt erkälteten Niklas Süle und Giovanni Reyna kurz vor einem Comeback.