Spektakuläres Tauschgeschäft zwischen BVB und Manchester United? Donyell Malen und Jadon Sancho sollen die Seiten wechseln

Borussia Dortmund denkt angeblich über einen Tausch-Deal mit Manchester United nach, der Jadon Sancho zurück zum BVB und Donyell Malen zu den Red Devils bringen könnte. Das berichtet die Sport Bild.

Malen möchte dem Bericht zufolge gerne nach England wechseln und hat seinen neuen Berater Maikel Stevens und dessen Agentur SEG damit beauftragt, einen Klub für ihn zu finden. SEG vermittelte auch im Sommer Rasmus Höjlund zu United und vertritt die Interessen von Manchester-Trainer Erik ten Hag.

Dortmund könnte dem Bericht zufolge Sancho zunächst ausleihen und gleichzeitig Malen für 30 Millionen Euro verkaufen. Damit hätten die Schwarz-Gelben den Betrag wieder eingenommen, den sie 2021 an die PSV für den Flügelspieler gezahlt haben. Damit der Deal klappt, müsste Sancho allerdings in Dortmund größere Einschnitte bei seinem Gehalt in Kauf nehmen.

Sancho darf bei United aktuell nicht mit der ersten Mannschaft trainieren, nachdem er mit Trainer Erik ten Hag aneinandergeraten war. Neben dem BVB soll auch Juventus Turin am Engländer interessiert sein.