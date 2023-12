BVB: Edin Terzic in Sachen DNA-Vorwurf teilweise einsichtig - "klarer Plan" mit Paris Brunner

Bei Borussia Dortmund ist nach dem Pokal-Aus richtig Druck auf dem Kessel. Nur ein Sieg gegen RB Leipzig kann die Adventszeit noch halbwegs retten.

Von einer sinnlichen Adventszeit ist bei Borussia Dortmund nichts zu spüren - und bei einem weiteren Rückschlag gegen RB Leipzig könnte der Baum richtig brennen.

"Für jeden Trainer gibt es Drucksituationen, Spiele zu gewinnen und Punkte einzusammeln. Dass in Dortmund der Druck natürlich etwas größer ist, das wissen wir und das spüre ich natürlich auch", sagte Edin Terzic vor dem Verfolgerduell gegen die Sachsen am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER und bei Sky).

Der BVB-Coach steht aufgrund des Angsthasenfußballs seiner Mannschaft beim glücklichen Punktgewinn in Leverkusen und beim ernüchternden Pokal-Aus in Stuttgart in der Kritik. Der Vorwurf lautet: Diese Spielweise entspricht nicht der DNA des Klubs.

Terzic zeigte sich am Freitag teilweise einsichtig. Sich in der Defensive zu verbarrikadieren, sei nicht "die DNA unserer Mannschaft, das wissen wir auch", so der 41-Jährige.

Sein Ansatz in Stuttgart sei aber nicht "destruktiv und defensiv" gewesen. "Das größte Problem war, was wir in Ballbesitz getan haben. Dadurch mussten wir sehr viel verteidigen", sagte Terzic.

BVB: Die Mängelliste ist lang

Die Mängelliste beim Vizemeister ist jedenfalls lang. In den vergangenen fünf Ligaspielen gelang nur ein Sieg. Dem BVB ist seine Identität abhanden gekommen, die fußballerische Entwicklung ist bedenklich. Einige Profis wirken zudem überspielt, Führungsspieler wie Kapitän Emre Can derzeit überfordert.

Vor dem Wiedersehen mit Ex-Trainer Marco Rose gibt sich Terzic aber kämpferisch. "Wir haben vor zwei Jahren eine tolle Serie gestartet, wir haben in der Rückrunde eine Serie gestartet. Wir werden auch jetzt wieder eine Serie starten", versicherte Terzic.

Der klare Auftrag an ihn und die Mannschaft sei es, Konstanz reinzubringen. "Es ist besonders meine Aufgabe, über Lösungen nachzudenken", sagte Terzic.

Rose erwartet "wütende Dortmunder"

Diese sollte er schnell finden. Das strahlende Champions-League-Gesicht in dieser Saison lässt die Verantwortlichen um Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke noch nicht am Trainer zweifeln.

Doch wenn in der Liga der Anschluss an die Königsklassen-Plätze verloren geht, könnte sich das ändern. Bei einer Niederlage gegen RB würde der DFB-Pokalsieger als Vierter auf vier Punkte wegziehen.

"Wenn die Ergebnisse nicht stimmen, wird es schnell unruhig - besonders bei so einem ambitionierten Verein", sagte auch Rose. Er rechnet daher mit einem "offenen Fight" gegen "wütende Dortmunder", die sich "die negative Presse nicht gefallen lassen" wollen.

BVB: Paris Brunner erstmals im Profikader

Allerdings werden bei den Schwarz-Gelben die Personalprobleme immer größer. Nach Felix Nmecha fallen auch Julian Ryerson (Innenbandverletzung im Knie) und Youssoufa Moukoko (Muskelfaserriss im Oberschenkel) für den Rest des Jahres aus. Auch der Einsatz von Marius Wolf (Sprunggelenksprobleme) ist gegen Leipzig unwahrscheinlich.

Angesichts der personellen Lage wird U17-Weltmeister Paris Brunner am Samstag erstmals zum Profikader zählen. "Das ist der klare Plan", verriet Terzic. Um doch noch ein wenig besinnliche Stimmung vor dem zweiten Advent aufkommen zu lassen, muss auch sein Matchplan greifen.

