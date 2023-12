BVB, News und Gerüchte: Rundumschlag von Emre Can und Gregor Kobel! Edin Terzic spricht nach Pokal-Aus von "beschissenem Abend"

Die Bilanz nach dem Pokal-Aus in Stuttgart fällt aus BVB-Sicht nicht gut aus - und die Beteiligten reden Klartext. News und Gerüchte zu den Schwarz-Gelben gibt es hier.

"Wir hoffen, dass es nicht allzu schlimm ist, wir drücken den Jungs die Daumen", sagte er. Moukoko habe einen Stich gespürt im hinteren Oberschenkel, Wolf sei umgeknickt und habe sich am Sprunggelenk verletzt, bei Sabitzer war es nach einem Schlag die Wade. Ryerson schien sich am linken Knie weh getan zu haben, Terzic aber meinte: "Da ist es viel zu früh für eine Diagnose."

Schon vor dem Pokal-Spiel in Stuttgart sorgte Borussia Dortmund in dieser Woche für Schlagzeilen: Der Klubs trennte sich von Sportkoordinator Slaven Stanic nach nur wenigen Monaten schon wieder. "Natürlich hatten wir in den letzten Tagen ein bisschen Unruhe, haben intensive Gespräche geführt, haben dann auch eine Entscheidung getroffen und das einvernehmlich", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl vor dem Anpfiff bei Sky .

BVB, News - Can schlägt Alarm: "Müssen uns zusammensetzen!"

Kapitän Emre Can hat nach dem ängstlichen und "extrem schlechten" Auftritt von Borussia Dortmund beim Achtelfinal-Aus im DFB-Pokal in Stuttgart (0:2) Alarm geschlagen. "Wir sind Dortmund, eine große Mannschaft - so müssen wir auftreten, das machen wir momentan nicht", sagte Can bei Sky und ergänzte im ZDF: "Da muss mehr kommen! Wir müssen uns zusammensetzen, so kann es nicht weitergehen."

Der BVB liegt nur in der Champions League im Soll, wo das Achtelfinal-Ticket in einer sehr anspruchsvollen Gruppe mit Paris St. Germain, Newcastle United und der AC Mailand vorzeitig gebucht wurde. Im Pokal ist die Titelchance dahin, in der Bundesliga bei zehn Punkten Rückstand auf Bayer Leverkusen nur noch minimal.

"Ehrlich, es muss sich sehr, sehr viel verbessern", sagte Can, nahm Trainer Edin Terzic aber von seiner kritischen Analyse aus. "Wir reden immer von Taktik oder der Formation, aber jeder Spieler sollte sich an die eigene Nase fassen, seine Leistung analysieren, ich als erstes. Es ist zu wenig, wir investieren zu wenig, pressen zu wenig, sind mit Ball nicht mutig genug." Fußballerisch sei der Auftritt beim VfB "eine Katastrophe" gewesen, "es hat vorne und hinten gefehlt", monierte Can.

Aber warum nur dieser mutlose Auftritt? "Wir haben schon gezeigt, was wir können, ich würde sagen, es ist keine Qualitätsfrage", meinte Can. Was dann? "Ich weiß nicht wie man das nennt, vielleicht Einstellungsfrage."

Auch Torhüter Gregor Kobel war mächtig sauer. "Ich kann jetzt hier keine Erklärung nach dem Spiel liefern, aber ich bin mega angepisst", sagte der Schweizer bei Sky.

"Warum diese Ausschläge da sind, müssen wir uns auf jeden Fall angucken", führte Kobel aus und ergänzte: "Wir reden auch die ganze Zeit darüber. Das ist ein Problem. Das müssen wir besser machen."

Und weiter: "Es hat einiges nicht gestimmt und die bessere Mannschaft hat gewonnen. (...) Wir waren immer sehr, sehr statisch. Wir haben immer ein bisschen gebraucht, bis wir den nächsten Mann gefunden haben in der ersten Halbzeit. Wir hatten sehr wenige Angebote und zu wenig mutig mit dem Ball gespielt."

Im ZDF erklärte Dortmunds bester Spieler in Stuttgart, dass ihm das Pokal-Aus "extrem" wehtun würde, "weil viele gute Bundesligisten ausgeschieden sind. Es war die Riesenchance für Dortmund, den Pokal zu gewinnen, was jeder gerne erleben würde. Es tut extrem weh, dass wir es so aus der Hand geben." Daher sei er "riesig enttäuscht".

