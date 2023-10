BVB, News und Gerüchte: "Sechsmal Pizza und achtmal Döner!" Markus Babbel geht auf Niklas Süle los

Markus Babbel hat Niklas Süle heftig kritisiert. Dortmunds Trainer Edin Terzic lobt Felix Nmecha für dessen Leistung gegen Newcastle United. Emre Can musste gegen Newcastle verletzt raus, gibt aber nun Entwarnung. Außerdem: Ein junges Talent des BVB schaffte es erstmals in den Kader der Profis. Aktuelle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund gibt es hier.

BVB, News: Niklas Süle? "Sechsmal Pizza und achtmal Döner"

Falsche Ernährung und Übergewicht? Dieses Thema lässt Borussia Dortmunds Niklas Süle nicht mehr los. Nun hat Markus Babbel dieses Fass im Sport1-Fantalk wieder aufgemacht.

"Süle ist gut, aber einfach nicht sehr gut. Ich glaube, er hat Probleme damit, die Disziplin aufzubringen, um alles dafür zu tun. Wenn du drei, vier Kilo mehr mit dir herum schleppst, merkst du das auf diesem Niveau. Da hat er große Defizite", sagte Babbel.

Der 51-Jährige war 2012 Trainer der TSG Hoffenheim, damals spielte Süle bei den Kraichgauern in der Jugend. "Auch da war schon das Thema, du frisst in der Woche sechsmal Pizza und achtmal Döner. Das geht so nicht. Das heißt ja nicht, dass er das gar nicht machen soll. Manchmal brauchst du für die Birne einen Durchbläser, das ist ja alles in Ordnung. Aber du kannst das nicht jeden Tag machen", so Babbel.