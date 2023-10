BVB: "Schwerwiegender Vorfall" - Neue Details zur Suspendierung von Paris Brunner

Die genauen Gründe für die Suspendierung von Borussia Dortmunds Talent Paris Brunner sind weiterhin nicht bekannt. Die Ruhr Nachrichten lieferten nun einen ersten Erklärungsansatz.

Demnach habe es sich um einen "schwerwiegenden Vorfall" gehandelt. Das würde auch den bisherigen Umgang der BVB-Führungsetage mit der Thematik erklären. Diese hatte zwar eine offizielle Erklärung abgegeben, jedoch ohne auf Details einzugehen.

Nach Klub-Angaben wurde der 17-Jährige "aus disziplinarischen Gründen" suspendiert. Der Stürmer werde "bis auf Weiteres" nicht in Dortmunds U19 zum Einsatz kommen.

Brunner, der angeblich nicht zum ersten Mal suspendiert wurde, soll dem Bericht zufolge am Freitag ein Einzeltraining auf dem Vereinsgelände des BVB absolviert haben. Das hänge wohl auch damit zusammen, weil der Verein ihm diese Gelegenheit aus rechtlichen Gründen zur Verfügung stellen müsse.

Auch am Samstag nach dem 3:1-Sieg der BVB-Jugend gegen den VfL Bochum wurde nicht näher auf Brunners Suspendierung eingegangen.

© imago images

BVB: Brunner droht kompletter Rauswurf

Von "keiner einfachen Wochen", war von Trainer Mike Tullberg lediglich die Rede. Nachwuchsdirektor Lars Ricken wollte derweil "nur über Spieler sprechen, die hier sind. Und die haben ein gutes Spiel gemacht."

Hinter Brunners Zukunft steht also weiterhin ein großes Fragezeichen. Auch ein kompletter Rauswurf steht im Raum, auch könnte er für die anstehende U17-WM nicht nominiert werden.

Brunner, der in diesem Jahr die Fritz-Walter-Medaille in Gold gewann und vom englischen Guardian in die Liste der 60 größten Talente der Welt gewählt wurde, steht in der laufenden Spielzeit nach sieben Partien bei zehn Toren.

Artikel und Videos zum Thema Die Bundesliga freitags und sonntags exklusiv live auf DAZN - jetzt anmelden!

BVB: Die kommenden Gegner von Borussia Dortmund