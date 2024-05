Wegen Aleksandar Pavlovic: Thomas Tuchel stichelt auf letzter Pressekonferenz für den FC Bayern gegen Uli Hoeneß

Thomas Tuchel und Uli Hoeneß haben Kriegsbeil begraben

Tuchel wies die Vorwürfe daraufhin scharf zurück und sah sich in seiner Ehre als Trainer verletzt. Hoeneß "habe zu "100 Prozent" etwas falsch verstanden, erklärte er: "Das ist natürlich so meilenweit an der Realität vorbei, dass es schon fast gar kein... Ich weiß gar nicht, wie ich darauf antworten soll. Wenn wir was nachgewiesen haben in dem Trainer-Team die letzten 15 Jahre, dann, dass junge Spieler - vor allen Dingen aus der Akademie - immer einen Platz bei uns im Training haben und über Leistungen immer einen Platz auf dem Platz haben. Das haben wir übrigens auch jetzt bewiesen."

Die Differenzen zwischen ihm und Hoeneß seien mittlerweile jedoch aus der Welt geräumt, wie Tuchel bestätigte: "Wir haben uns im Rahmen des Spiels gegen Real Madrid getroffen und haben das begraben. Ich bin nicht nachtragend."

Tuchel hatte Pavlovic Ende des vergangenen Jahres aus der zweiten Mannschaft zu den Profis hochgezogen und ihn fortan regelmäßig eingesetzt. Der 20-Jährige, der von Bundestrainer Julian Nagelsmann in den vorläufigen Kader für die Europameisterschaft berufen wurde, absolvierte für den FCB in dieser Saison 24 Pflichtspiele, in welchen er zwei Tore erzielte und zwei Vorlagen gab.