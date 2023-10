BVB, News und Gerüchte: Mats Hummels zieht mit Franz Beckenbauer gleich, Sami Khedira verteidigt Sébastien Haller

Sami Khedira glaubt trotz der zuletzt schwächeren Vorstellungen an Sébastien Haller. Mats Hummels zog indes am Freitagabend mit einem ganz Großen gleich. Die News zum BVB heute.

BVB, News: Sami Khedira verteidigt Sébastien Haller - "So ein Bullshit!"

Die zuletzt eher schwächeren Leistungen von Sébastien Halller sind für 2014er Weltmeister Sami Khedira noch lange kein Grund, den Stürmer von Borussia Dortmund zu kritisch zu sehen.

"Wenn man Haller nach und nach aufbaut und ihm Spielpraxis gibt, dann hat der BVB da schon eine Wucht mit Haller und Füllkrug", sagte Khedira vor dem 1:0-Sieg des BVB gegen Werder Bremen am Freitag in seiner Rolle als DAZN-Experte.

Khedira betonte zudem bezüglich des Formtiefs Hallers: "Da sagen natürlich jetzt alle, das hat was mit dem verschossenen Elfmeter (am letzten Spieltag der Vorsaison gegen Mainz, d. Red.) zu tun. So ein Bullshit! Der Junge hat eine Chemotherapie hinter sich gebracht, so etwas wirkt nach. Er soll ja Defizite im Fitnessbereich haben. Aber das kommt nicht davon, dass er faul war, sondern das sind einfach Nachwirkungen."

Bei Haller war im Sommer 2022 Hodenkrebs diagnostiziert worden. Er kämpfte sich zurück, feierte im Januar 2023 sein Comeback und kam vergangene Saison noch auf neun Tore in 19 Bundesliga-Einsätzen. In der laufenden Liga-Spielzeit ist dem 29-Jährigen nun noch kein Treffer gelungen, in den vergangenen Wochen erhielt im Dortmunder Sturmzentrum stets Niclas Füllkrug den Vorzug.