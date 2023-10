BVB, Noten und Einzelkritiken der Spieler von Borussia Dortmund gegen Newcastle United: Viele starke Einzelleistungen - nur einer fällt ab

Borussia Dortmund ist das erste Tor und damit auch zugleich der erste Sieg in der laufenden Champions-League-Saison gelungen. Beim 1:0 (1:0) im Auswärtsspiel gegen Newcastle United am 3. Spieltag zeigten gleich mehrere BVB-Spieler eine gute Leistung.

Meiste Ballaktionen beim BVB. Sehr stabil in den direkten Duellen. Bockstark seine hohe Balleroberung gegen Gordon, nach der er sich sofort in die Offensive einschaltete und dann noch die kluge Übersicht und Vorlage auf Nmecha zum 1:0 spielte - dieser Treffer geht zu 70 Prozent auf ihn. Zudem immer wieder mit klugen, linienbrechenden Bällen im Spielaufbau oder langen Schlägen, die Newcastle das Nachrücken erschwerten. Note: 2.

Hatte es gegen den umtriebigen Almiron nicht leicht, kam aber zu einigen Balleroberungen und leistete sich nur wenig Fehler. In der Offensive kein Faktor. Sein Missverständnis mit Malen leitete Gordons Chance ein (11.). Schwacher erster Kontakt in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, als er nach einer Verlagerung blank stand - da hätte man mehr daraus machen müssen (45.+2). Note: 3.

Starke Balleroberung, aus der Dortmunds frühe Doppelchance resultierte (11.). Insgesamt solide in beide Richtungen, aber ohne zu glänzen. Musste kurz vor der Pause verletzt runter und hielt sich am Knie und Oberschenkel des rechten Beins - das sah nicht gut aus. Note: 3,5.

Erster Startelf-Einsatz für den Österreicher nach sechs Wochen. Machte dabei gerade anfangs eine gute Figur als Antreiber, der viele tiefe Läufe in die Offensive hatte. Glänzte teils auch als Vorbereiter: Sein guter Lauf und die Vorlage ermöglichten Dortmunds frühe Doppelchance (11.). Nach der Pause vor allem in kämpferischer Hinsicht gefordert. Note: 2,5.

Newcastle United vs. BVB - Noten: Donyell Malen

Bester Offensivspieler der Borussia, der allein auf sieben Abschlüsse kam - sechs davon in den ersten 45 Minuten: In Minute zwei geriet sein Schuss jedoch zu schwach und anschließend, in noch aussichtsreicherer Position zu zentral (11.). Guter Versuch aus der Distanz nur drei Minuten später, der nur knapp über das Tor strich. Unnötig sein Nimm'-ihn-du-ich-hab'-ihn-sicher-Missverständnis mit Bensebaini, der Gordon eine gute Chance ermöglichte (11.). Nach der Pause nicht in der Lage, für Entlastung zu sorgen. Note: 2.