Newcastle United - BVB 0:1: Felix Nmecha und doppeltes Alu-Glück! Borussia Dortmund zittert sich zum Sieg

Borussia Dortmund hat in der Champions League den ersten Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic setzte sich bei Newcastle United 1:0 (1:0) durch.

Nach dem doppelten Latten-Glück kurz vor dem Ende pustete der durchnässte Edin Terzic kräftig durch, dann umarmte der überglückliche Trainer von Borussia Dortmund seine Spieler. Der Vizemeister hat im englischen Dauerregen endlich auch internationale Klasse bewiesen und nach bestandener Reifeprüfung seine Chance auf das Achtelfinale in der Champions League stark verbessert. Der mutig auftretende BVB setzte sich bei Newcastle United mit 1:0 (1:0) durch und mischt zur Halbzeit in der starken Gruppe F wieder voll mit - auch weil Callum Wilson (86.) und Anthony Gordon (90.+5) nur die Latte trafen.

"Wir haben auswärts ein gutes Spiel gemacht. Wir sind über die drei Punkte sehr froh. Wir waren in einer schlechten Situation, es wird aber nicht einfacher", sagte Torhüter Gregor Kobel bei DAZN. "Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis", stellte Edin Terzic hinterher klar. "Ich glaube, dass wir eine fantastische erste Halbzeit gespielt haben. Mit der ersten Halbzeit haben wir uns den Sieg verdient, mit der zweiten Halbzeit haben wir uns den Sieg verteidigt", analysierte der Trainer den "brutal wichtigen" Sieg.

Und weiter: "Am Ende haben wir natürlich sehr viel verteidigen müssen, wir haben sehr viel Leidenschaft investiert. Und natürlich hatten wir ein bisschen Glück, aber wir hatten einen herausragenden Torhüter." Felix Nmecha (45.) sorgte gegen den Tabellensechsten der Premier League für den ersten Sieg und das erste Tor der Dortmunder in dieser Saison in der Königsklasse. Der nächste Schritt Richtung K.o.-Phase soll im Rückspiel gegen Newcastle am 7. November erfolgen.

Terzic musste vor dem Anpfiff im stimmungsvollen St. James' Park eine schlechte Nachricht verkraften. Der formstarke Nationalspieler Julian Brandt fiel aufgrund von Wadenproblemen aus, dafür rückte Marcel Sabitzer in die Startformation. Marius Wolf ersetzte zudem den erkrankten Julian Ryerson.

Dennoch waren die mitgereisten BVB-Anhänger nach einem langen Tag in den umliegenden Pubs und einem lauten Fanmarsch zum Stadion am höchsten Punkt der Stadt ebenso zuversichtlich wie Sebastian Kehl. "Wir wissen, dass es ein intensives Spiel wird. Aber wir wollen mindestens einen Punkt mitnehmen und dann das Heimspiel gewinnen", sagte der Sportdirektor unmittelbar vor Spielbeginn.

BVB zweimal im Glück - Tonali spielt trotz Wettskandal

Und die Gäste legten stürmisch los. Donyell Malen scheiterte nach 68 Sekunden an United-Torhüter Nick Pope. Im Gegenzug war aber auch Kobel sofort gegen den auffälligen Gordon gefordert.

Im Gegensatz zum Angsthasenfußball bei der Auftaktniederlage in Paris (0:2) präsentierte sich der Dortmund in einer intensiven Anfangsphase wach und aktiv. Der BVB ging immer wieder ins Pressing. Nach einem starken Ballgewinn von Kapitän Emre Can schlossen Malen und Niclas Füllkrug im Nachschuss aus bester Position aber zu zentral auf Pope ab (10.).

Die Gäste blieben allerdings anfällig für Konter. Kobel verhinderte erneut gegen Gordon einen Rückstand (11.), kurz darauf musste der ehemalige Dortmunder Alexander Isak verletzt runter. Der Torjäger hatte nach seinen Knieproblemen erst am vergangenen Wochenende ein Kurz-Comeback gegeben, seine Nominierung für die Startelf war überraschend und kam offensichtlich zu früh.

Doch auch der BVB musste einen personellen Rückschlag verkraften. Can humpelte kurz vor der Pause von zwei Betreuern gestützt vom Platz, er schüttelte nach einem Schlag auf den Oberschenkel immer wieder den Kopf und wurde durch Salih Özcan ersetzt. Davon unbeeindruckt schlugen die Schwarz-Gelben noch in der ersten Halbzeit zu. Innenverteidiger Nico Schlotterbeck stoppte Gordon, schaltete sich ins Spiel nach vorne ein und bediente mit viel Übersicht Nmecha, der den starken Pope überwand.

Der BVB zog sich auch nach der Pause zunächst nicht zurück. Marco Reus gehörte der erste Abschluss (52.). Dann war aber Kobel gefordert. Der Schweizer Nationaltorhüter verhinderte gegen Isak-Ersatz Wilson bärenstark den Ausgleich (57.).

Newcastle schöpfte nun neuen Mut und brachte den italienischen Nationalspieler Sandro Tonali trotz der Vorwürfe illegaler Wetten. Die BVB-Defensive um den viel Sicherheit ausstrahlenden Routinier Mats Hummels und den aufmerksamen Schlotterbeck war im immer stärker werdenden Regen nun deutlich mehr gefordert - und hatte am Ende doppelt Glück.

Newcastle United vs. BVB - 0:1 Tore 0:1 Nmecha (45.) Aufstellung Newcastle United Pope - Trippier, Lascelles, Schär, Burn (70. Targett) - Bruno Guimaraes, S. Longstaff (65. Tonali), Joelinton (65. Murphy, 70. Willock) - Almiron, Isak (15. Wilson), Gordon Aufstellung Borussia Dortmund Kobel - M. Wolf, Hummels, N. Schlotterbeck, Bensebaini - Can (41. Özcan), Sabitzer, F. Nmecha (79. Reyna), Malen (78. Süle), Reus (63. Adeyemi) - Füllkrug (79. Haller) Gelbe Karten Bruno Guimaraes (79.) / Wolf (35.)

Newcastle United vs. BVB, Champions League: Das 0:1 zum Nachlesen im Liveticker

90.+5. Dann beendet Schiedsrichter Artur Dias das Treiben auf dem Platz.

90.+4. Eine Ecke gibt es noch für die Hausherren. Newcastle-Keeper Nick Pope eilt mit nach vorn. Kurz darauf schießt Anthony Gordon in der Box aus der Drehung mit dem linken Fuß. Sebastien Haller fälscht ganz gefährlich ab. Gregor Kobel streckt sich vergeblich. Die Kugel landet an der Querlatte. Nochmals Dusel für die Borussen!

90.+3. Tief in der eigenen Hälfte erlaubt sich Ramy Bensabaini einen Querschläger. Das Ding geht voll nach hinten los. Im eigeen Sechzehner aber greift Gregor Kobel zu. Und ein absichtlicher Rückpass ist das ja nicht.

90.+1. Soeben ist die reguläre Spielzeit abgelaufen. Vier Minuten soll es nur obendrauf geben.

89. Danach halten die Borussen das Geschehen gut vom eigenen Tor fern, suchen selbst aber nicht mehr zielgerichtet den Abschluss.

87. Matt Targett tritt einen Freistoß von der linken Seite. Nahe dem Elfmeterpunkt geht Callum Wilson zum Ball, erwischt den mit Kopf und Schulter. Die Kugel klatscht rechts oben an die Querlatte. Gregor Kobel steht wie angewurzelt, kann dem Ding nur hinterherschauen. Glück für den BVB!

85. Kurz darauf nimmt Ramy Bensabaini den Ball im Sechzehner mit der linken Schulter an. Die Hausherren und natürlich auch die Zuschauer auf den Rängen fordern einen Elfmeter. Den gibt es selbstverständlich nicht - alles sauber.

84. Eine Ecke von Marcel Sabitzer landet direkt in den Armen von Nicki Pope. Die Magpies schalten schnell um und Anthony Gordon holt eine Ecke raus.

82. Jetzt zeigt sich der BVB mal wieder, nähert sich dem Strafraum. Doch dort braucht Marius Wolf etwas lang und so verpufft die Szene. Natürlich werden die Borussen nun vermehrt Kontergelegenheiten bekommen.

79. Wegen eines Fouls an Marcel Sabitzer holt sich Bruno Guimaraes seine zweiten Gelbe Karte in dieser Gruppenphase ab.

79. Und für Felix Nmecha kommt Giovanni Reyna. Mit den Spielerwechseln sind wir nun durch.

79. Ferner räumt Niclas Füllkrug zugunsten von Sebastien Haller das Feld.

78. Drei frische Kräfte stehen für den BVB bereit. Anstelle von Donyell Malen spielt fortan Niklas Süle.

76. Was dem Bundesligisten an Aktivität jetzt fehlt, machen die Westfalen in den Zweikämpfen wett. In dieser Hinsicht sind die Gäste seit Wiederbeginn deutlich besser, gewinnen mehr als 60 Prozent der Duelle Mann gegen Mann.

74. Und auf die Ecken von Kieran Trippier, von links mit dem rechten Fuß getreten, hat sich Gregor Kobel längst eingestellt, fängt die Kugel erneut sicher ab.

72. Dortmund wird immer passiver, tritt hier nicht mehr so souverän auf wie während der ersten Stunde. Noch profitiert der BVB davon, dass es Newcastle an Ideen fehlt.

70. Eddie Howe bringt für Dan Burn gleich noch Matt Targett und schöpft sein Wechselkontingent bereits aus.

70. Tatsächlich muss Jacob Murphy schon wieder runter, wird durch Joe Willock ersetzt.

69. Bei einem Zweikampf mit Salih Özcan fällt Jacob Murphy unglücklich auf den linken Arm und bleibt liegen, muss behandelt werden. Der Mann wurde gerade erst eingewechselt.

67. Derzeit verflacht die Partie wieder, aber eine solche Phase hatten wir auch im ersten Durchgang. Dem BVB muss das nicht Unrecht sein.

65. Und anstelle von Sean Longstaff darf der in den italienischen Wettskandal verstrickten und auch geständigen Sandro Tonali mitspielen. Diesem droht eine vermutlich zehnmonatige Sperre, weshalb das hier sein vorerst letzter Einsatz sein könnte.

65. Auch bei den Gästen stehen frische Kräfte bereit. Für Joelinton kommt Jacob Murphy.

63. Aufseiten der Gäste verlässt Marco Reus den Rasen, den dafür Karim Adeyemi betritt.

61. Aber natürlich zerrt Newcastle jetzt an den Ketten, die Magpies wollen es erzwingen, heizen das Publikum immer wieder an.

59. Noch also darf sich die Borussia nicht zu sicher fühlen, muss die Defensivarbeit weiterhin als gesamtmannschaftliches Projekt verstehen. Nach vorn spielen die Schwarz-Gelben nach wie vor sehr aktiv.

57. Urplötzlich werden die Hausherren gefährlich, begünstigt durch einen Ballverlust von Niclas Füllkrug. Von links spielt Anthony Gordon in die Mitte. Callum Wilson nimmt den Ball noch an und schießt aus etwa sieben Metern mit dem rechten Fuß. Gregor Kobel pariert sehr stark und hält dem BVB die Führung fest.

56. Dann kommen die Gastgeber mal in den Umschaltmoment, bringen Tempo rein. Mittig am Sechzehner aber rennt sich Callum Wilson fest.

54. So spielen sich die Magpies einen Wolf, doch 20 bis 30 Meter vor dem gegnerischen Tor ist jetzt spätestens Schluss.

52. Zum Abschluss kommen nur die Borussen. Marco Reus probiert es aus halbrechter Position, setzt seinen Rechtsschuss aber zu hoch an.

50. Aufseiten der Hausherren fehlt es zunehmend an Ideen. Einen nennenswerten Torabschluss hat es lange nicht mehr gegeben. Offenbar hat Eddie Howe seinen Spielern in der Pause nicht die richtigen Lösungen an die Hand geben können.

48. Dortmund schickt sich an, die Sache weiterhin aktiv gestalten zu wollen. Fürs Verwalten ist es natürlich auch noch zu früh und die Führung zu knapp.

46. Ohne weitere personelle Veränderungen schicken beide Trainer ihre Mannschaften in den zweiten Spielabschnitt.

46. Jetzt rollt der Ball wieder im Regen von Newcastle.

Newcastle United vs. BVB, Champions League: Borussia Dortmund JETZT im Liveticker - Anpfiff 2. Halbzeit

Halbzeit Nach 45 Minuten führt Borussia Dortmund bei Newcastle United mit 1:0. Über weite Strecken erwies sich der Bundesligist als sehr aktive Mannschaft. Regelmäßig schafften es die Gäste in den Sechzehner und suchten den Abschluss. Auch wenn dabei viele Schüsse abgeblockt wurden, waren erstklassige Chancen dabei, um schon früher in Führung gehen zu können. Die Hausherren strahlten weit weniger Zielstrebigkeit aus, erarbeiteten sich im Verlauf der ersten Hälfte aber allmählich zunehmend mehr Ballbesitz. Allzu viel wussten die Magpies damit nicht anzufangen, der hervorragend eingestellte BVB machte ihnen das Leben schwer. In der Summe handelt es sich also um eine durchaus verdiente Führung der Westfalen.

Newcastle United vs. BVB, Champions League: Borussia Dortmund JETZT im Liveticker - Halbzeitpause

45.+4. Dann bittet Schiedsrichter Artur Dias die Akteure zur Pause in die Kabinen.

45.+2. Damit hat der BVB nun endlich den ersten Treffer in dieser Champions-League-Saison erzielt. Für Felix Nmecha ist es die Torpremiere in der Königsklasse.

45.+1. Inzwischen ist die reguläre Spielzeit des ersten Durchgangs abgelaufen. Es gibt vier Minuten obendrauf.

Newcastle United vs. BVB, Champions League: Borussia Dortmund JETZT im Liveticker - Tor BVB

45. Tooooor! Newcastle United - BORUSSIA DORTMUND 0:1. Nach einer Balleroberung der Gäste schaltet sich Nico Schlotterbeck in den folgenden Angriff mit ein, wird auf links von Marco Reus bedient. Es folgt der präzise Flachpass in die Mitte. Felix Nmecha nimmt den Ball mittig im Sechzehner direkt mit dem rechten Fuß und trifft aus etwa 14 Metern präzise ins rechte Eck.

43. Somit muss auch Edin Terzic bereits in der ersten Hälfte verletzungsbedingt wechseln. Emre Can reicht die Kapitänsbinde an Gregor Kobel weiter und schleppt sich dann vom Platz. Jetzt ist die Zeit für Salih Özcan gekommen.

41. Das funktioniert nicht. Emre Can signalisiert, dass es keinen Sinn mehr macht und er raus muss.

40. Salih Özcan steht schon als Ersatz bereit, doch dann beißt Emre Can noch einmal auf die Zähne, will es versuchen, den Schmerz irgendwie rauszulaufen.

39. Inzwischen steht Emre Can wieder, wird von zwei Betreuern gestützt. Doch der Schmerz will nicht nachlassen. Das schaut nicht gut aus.

37. Emre Can sitzt auf dem regennassen Rasen, hat Schmerzen am oder über dem rechten Knie. Der BVB-Kapitän muss Hilfe herbeiwinken.

35. Erstmals greift Artur Dias zum gelben Karton. Den bekommt Marius Wolf nach einem Foul an Miguel Almiron zu sehen. Für den Rechtsverteidiger ist das die erste Verwarnung im laufenden Wettbewerb.

34. Aufseiten der Gastgeber versucht sich Joelinton aus ziemlich zentralen 18 Metern. Den Rechtsschuss verzieht der Brasilianer allerdings deutlich, zwingt Gregor Kobel nicht zum Eingreifen.

31. Bei den Torschussversuchen hat Dortmund die Nase klar mit 7:2 vorn und verzeichnet eben auch doppelt so viele Ballaktionen im gegnerischen Sechzehner (14).

28. Auch die Hausherren haben ihre Phasen, mischen da aktiv mit. Somit gleicht sich der Ballbesitz, der anfangs deutlicher für den BVB sprach, allmählich aus.

26. Schon wieder spielen sich die Borussen wunderbar durch. Niclas Fükkrug bekommt den Ball nicht schnell genug unter Kontrolle, muss daher noch einmal quer spielen zu Donyell Malen. Und dieser wird von Jamaal Lascelles abgeblockt. Die Magpies bekommen doch immer wieder einen Fuß dazwischen.

23. Dann tritt Kieran Trippier auf der linken Ecke mal wieder zu eienr Ecke für Newcastle an, zieht seine Hereingabe erneut zum Tor. Folglich muss sich Gregor Kobel strecken und wischt den Ball mit einer Hand weg.

20. Auf der Gegenseite sucht Miguel Almiron den Weg in den Strafraum und bei Nico Schlotterbeck irgendwie Kontakt, um einen Elfmeter zu schinden. Mit großen Augen blickt der Paraguayer Richtung Schiedsrichter. Artur Dias aber hat dessen Pläne durchschaut.

19. Schon wieder tauchen die Schwarz-Gelben in der Box auf. Abermals sorgt Donyell Malen für den Abschluss, bleibt diesmal aber an einem Gegenspieler hängen.

17. Weiterhin hat der BVB mehr vom Spiel, nähert sich immer wieder vielversprechend dem Sechzehner an - und findet auch hinein. Natürlich muss der deutsche Vizemeister auch irgendwann die Chancen nutzen.

14. In Folge einer Ecke von Marco Reus, kommt Donyell Malen aus dem Hintergrund zum Rechtsschuss. Das Geschoss rauscht knapp über den rechten Torwinkel.

15. In der Tat muss der verletzte Alexander Isak raus. Als Ersatz steht Callum Wilson bereit.

13. Dann sitzt Alexander Isak am Boden. Der ehemalige Dortmunder schüttelt den Kopf. Ein Betreuer eilt herbei, aber das schaut wenig zuversichtlich aus.

11. Auf der Gegenseite marschiert Anthony Gordon halblinks in die Box, kommt dort unbedrängt zum Linksschuss. Auch dieser gerät zu zetrral. Gregor Kobel blockt die Kugel ab und macht diese große Chance zunichte.

10. Nach einer starken Balleroberung von Emre Can schaltet der BVB um, kommt über links mit Marcel Sabitzer. Sekunden später brennt es im Strafraum der Hausherren. Doch Donyell Malen schießt aus etwa elf Metern genauso mittig wie Niclas Füllkrug aus etwa acht Metern. Hier müssen die Gäste eigentlich in Führung gehen.

7. Newcastle erarbeitet sich die erste Ecke in dieser Partie. Diese bringt Kieran Trippier von der linken Seite hoch mit dem rehcten Fuß herein, zieht das Ding also aufs Tor. Gregor Kobel befördert die Kugel mit den Fäusten aus der Gefahrenzone.

4. Dortmund geht die Angelegenheit sehr aktiv an. Die Westfalen sind häufig am Ball, zeigen sich ausgiebig in der gegnerischen Hälfte.

2. Umgehend setzten die Borussen einen offensiven Akzent. Donyell malen stürmt links in den Sechzehner, schließt mit dem linken Fuß ab. Nick Pope bekommt die Beine gerade noch zusammen und pariert.

1. Soeben ertönt der Anpfiff zum ersten Pflichtspiel überhaupt zwischen diesen beiden Klubs.

Newcastle United vs. BVB, Champions League: Borussia Dortmund JETZT im Liveticker - Anpfiff

vor Beginn Kurz vor dem Anpfiff schauen wir auf das Unparteiischengespann. An der Pfeife agiert Artur Dias. Der portugiesische FIFA-Referee baut auf die Unterstützung zahlreicher Landsleute, als da wären die Assistenten Paulo Soares und Pedro Ribeiro sowie der Vierte Offizielle Gustavo Correia. Mit der Videoüberwachung wurden der Portugiese Tiago Martins und der Niederländer Pol van Boekel betraut.

vor Beginn Bei den bisherigen beiden Champions-League-Teilnahmen war für die Engländer stets nach der Gruppenphase Schluss. Umso besser ist man diesmal gestartet, spielte in Mailand torlos und setzte sich zu Hause gegen PSG mit 4:1 durch. Das bislang beste internationale Abschneiden der Vereinsgeschichte geht auf den UEFA Cup 2003/2004 zurück. Damals schied Newcastle erst im Halbfinale gegen Olympique Marseille aus.

vor Beginn Newcastle hatte kurz nach Saisonbeginn eine Schwächephase mit drei Niederlagen in Folge - bei Manchester City (0:1), gegen Liverpool (1:2) und in Brighton (1:3). Danach allerdings fanden die Magpies zurück in die Spur, sind seither acht Pflichtspiele lang ungeschlagen (sechs Siege). Die Mannschaft hat sich bei den Cityzens revanchiert, ist ins Achtelfinale des League Cup eingezogen (1:0) und steht in der Premier League auf Rang 6.

vor Beginn Auch die Dortmunder Aufstellung ist da. Im Vergleich zum 1:0 gegen Werder Bremen nimmt Edin Terzic nur zwei Veränderungen vor. Ramy Bensebaini ersetzt links hinten den kranken Julian Ryerson, zudem startet Marcel Sabitzer für Julian Brandt, der aufgrund von Wadenproblemen ausfällt.

vor Beginn Gleich mit Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten des Abends und dabei zuvorderst der Mannschaftsaufstellung von Newcastle United: Pope - Trippier, Lascelles, Schär, Burn - Guimaraes, Longstaff, Joelinton - Almiron, Isak, Gordon.

vor Beginn Mit nur einem Zähler liegt der BVB aktuell auf den vierten und letzten Rang in der Champions-League-Gruppe F. Gelingt den Dortmunder gegen den Tabellenführer Newcastle United der erste Europapokalerfolg der Saison?

vor Beginn Das Champions-League-Spiel startet um 21.00 Uhr im St. James' Park in Newcastle.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Newcastle United und dem BVB.