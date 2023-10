BVB - "Ein ganz fantastischer Spieler": Warum man bei Borussia Dortmund von Hendry Blank schwärmt

Auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel von Borussia Dortmund gegen Union Berlin sang BVB-Trainer Edin Terzic eine bemerkenswerte Lobeshymne auf Hendry Blank. Der Innenverteidiger spielt seit dieser Saison für die zweite Mannschaft in der 3. Liga. Wer ist der 19-Jährige?

Als Borussia Dortmund am Montag vorheriger Woche bekannt gab, dass Guille Bueno einen Profivertrag unterschrieben hat, sorgte das durchaus für etwas medialen Nachhall. Schließlich war ja auch Länderspielpause und der Spanier nur wenigen ein Begriff. Der Vollständigkeit halber: Linksverteidiger Bueno wechselte 2021 aus dem Reserveteam von Deportivo La Coruna zur zweiten Mannschaft des BVB und hat sich dort mittlerweile als Stammspieler etabliert. Deutlich geräuschloser ging die Vertragsverlängerung von Buenos Mitspieler Hendry Blank über die Bühne. Diese verkündete der BVB an jenem 13. Juni zwar auf dieselbe Weise, doch Sommer- ist nicht gleich Länderspielpause, das allgemeine Interesse am Fußball flacht in dieser Zeit für gewöhnlich etwas ab. Für den Innenverteidiger mindestens genauso wichtig wie das neue und nun bis 2025 datierte Arbeitspapier war die Aussicht, künftig für die Dortmunder U23 in der 3. Liga aufzulaufen. Dabei hatte sich dieser Schritt nicht unbedingt angekündigt, als er zur Saison 2019/20 von Bayer Leverkusen in die U16 des BVB wechselte. Ob nach einem Jahr bei der U17 oder ein weiteres Jahr später bei der U19 - Blank musste anfangs meist der Konkurrenz den Vortritt lassen. Und dies, obwohl er flexibel einsetzbar ist und damals eher als Linksverteidiger auf dem Feld stand, wenn man ihn ließ.

© getty BVB: Hendry Blank mit Sprung in die 3. Liga belohnt Selbst in der vergangenen Saison pendelte Blank noch genauso zwischen Bank und Startelf wie zwischen seinen beiden Hauptbetätigungsfeldern: Jeweils 13-mal agierte er als Innen- und Linksverteidiger für die Dortmunder. Ohne seinen Last-minute-Treffer in Edinburgh hätte der BVB aber beispielsweise nicht die Runde der letzten 16 der Youth League erreicht. Schon vier Monate zuvor bei seinem Startelfdebüt in diesem Wettbewerb gegen Sevilla überraschte Blank mit einer blitzsauberen Vorstellung. Der erst im August 19 Jahre alt gewordene Blank machte stets unübersehbare körperliche wie spielerische Fortschritte. Er biss sich regelrecht fest in die Herausforderungen, die sich ihm in kurzen Abständen regelmäßig stellten und war so in der Lage, konstant Leistung zu bringen. Dass er dann direkt mit dem Sprung in die zweite Mannschaft belohnt wird, war auch für ihn nicht absehbar: "Vor der Saison hätte ich nicht gedacht, dass ich überhaupt die Chance erhalte", sagte er nach seinem Debüt in der 3. Liga - das er einen Tag vor seinem 19. Geburtstag feierte: "Ein besseres Geschenk gibt es nicht."

© imago images BVB: Hendry Blank durfte bei den Profis vorspielen Eine ähnliche Belohnung erfuhr Blank, der ghanaische Wurzeln hat, jedoch schon ein paar Wochen zuvor. Er war Bestandteil des zum Start der Sommervorbereitung sehr dezimierten Profikaders und hatte die Gelegenheit, bei Trainer Edin Terzic vorzuspielen. Das gelang ihm definitiv. Beim 7:0-Testspielsieg gegen Westfalia Ryhnern schoss Blank nur 21 Minuten nach seiner Einwechslung das zwischenzeitliche 6:0. Auch bei der anschließenden USA-Reise, zu der der Profikader wieder komplett war, durfte er als einer von fünf U23-Spielern dabei sein. "Das war eines meiner schönsten Erlebnisse. Ich habe sehr viel gelernt in den zehn Tagen, ich konnte mir sehr viel abschauen. Mats Hummels ist beim Spielaufbau-Training öfter zu mir gekommen und hat zum Beispiel gesagt: 'Du machst das gut, aber spiel' den Ball schärfer'", sagte Blank, der für neun Minuten beim 6:0 gegen San Diego und doppelt so lange beim 1:1 gegen Chelsea eingewechselt wurde.

© imago images BVB: Hendry Blank körperlich ohne Probleme in Liga 3 "Er hat die ganze Vorbereitung überzeugt und einen richtig guten Eindruck hinterlassen", sagte U23-Trainer Jan Zimmermann über Blank und äußerte nach dessen Debüt im Profibereich: "Er hat etwas gebraucht, war zunächst nicht so mutig. Dann hat er aber gute Entscheidungen getroffen, indem er sicher gespielt und nichts Wildes probiert hat. So hat er sich nach und nach mehr Sicherheit geholt und sich hineingearbeitet." Seitdem hat sich Blank vollständig etabliert. Vielmehr noch: Als Innenverteidiger kam er in acht der elf Partien zum Einsatz und stand jedes Mal in der Anfangsformation. An der Seite des erfahrenen Antonios Papadopoulos wuchs Blanks Selbstverständnis merklich. So überzeugt der 19-Jährige vor allem damit, dass ihm das physisch herausfordernde Niveau in der 3. Liga kaum Probleme bereitet. Blank ist stabil in den Zweikämpfen, begeht wenige Fehler und weist ein enormes Tempo auf. Er verteidigt mutig nach vorne, antizipiert beachtlich gut und glänzt sowohl beim Stellungs- und Aufbauspiel.

© getty BVB: Edin Terzic singt Lobeshymne auf Hendry Blank In dieser Hinsicht ist er fast das Gegenteil von Soumaila Coulibaly, den der BVB an Royal Antwerpen verliehen hat - wo dieser aktuell aber immerhin reichlich Spielpraxis sammelt. Der französische Innenverteidiger, wenngleich er derzeit Champions League und Erstligafußball spielt, tat sich mit der Anpassung an das höhere Niveau in Dortmunds Zweiter deutlich schwerer. Blanks Entwicklung ist beim BVB natürlich niemandem entgangen und so verwunderte es auch nicht, dass Chefcoach Terzic vor der Bundesligabegegnung gegen Union Berlin auf der Pressekonferenz auf ihn angesprochen wurde. Terzic holte dabei zu einer bemerkenswert überschwänglichen Lobeshymne aus. "Hendry ist ein herausragender Junge. Er macht uns ganz viel Spaß. Er ist hellwach, er will sich jeden Tag verbessern und das macht er auf eine sehr, sehr fleißige, aber auch sympathische Art und Weise", begann Terzic. "Er kann nicht nur in der Innenverteidigung spielen, sondern hat im NLZ häufiger auch als Linksverteidiger in der Viererkette gespielt. Das macht ihn zu einem sehr vielseitigen Spieler in der Defensive. Er hat eine tolle Zweikampfführung, ein tolles Passspiel und einen sehr klaren, guten linken Fuß. Er ist ein ganz fantastischer Spieler, auf den wir ganz große Stücke halten."

© getty BVB: Hendry Blank auch erstmals bei der deutschen U20 dabei Bereits auf der USA-Reise sei Blank "verdammt selbstbewusst aufgetreten und hat angedeutet, was er kann", erklärte Terzic und sagte angesichts der prominenten Gegner: "Wenn man sieht, mit wie viel Selbstvertrauen er diese Spiele angenommen hat ... Da ist er auf einem richtig guten Weg, wir freuen uns einfach über diese Entwicklung." Das dürfte dem Spieler runtergehen wie Öl. Es ist eine Bestätigung dafür, auf dem richtigen Weg zu sein. Und die nächste kam sogleich: Blank wurde von Hannes Wolf erstmals für den U20-Kader und die Länderspiele gegen Portugal (2:1) sowie Tschechien (4:2) nominiert. Prompt stand er beim Debüt gegen die Portugiesen am vergangenen Freitag in der Startelf und spielte als einer von nur vier Wolf-Schützlingen 90 Minuten durch. Gegen Tschechien wurde er in der zweiten Hälfte eingewechselt. Nimmt man es genau, ist Blank, der auch für den Champions-League-Profikader gemeldet wurde, Terzics Innenverteidiger Nummer vier. Es müsste jedoch viel zusammenkommen, dass er auch dort bald zu seinem Debüt kommt. Blanks Perspektiven scheinen jedoch ausgezeichnet. Nicht nur sportlich. Bei den Innenverteidigern Hummels und Papadopoulos laufen die Verträge im kommenden Sommer schließlich aus ...