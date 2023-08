BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund sorgt sich weiterhin um zwei Schlüsselspieler

Borussia Dortmund sorgt sich weiterhin um zwei Schlüsselspieler. Die Stürmer-Suche soll weniger intensiv sein als zuletzt berichtet wurde. In der Marketingabteilung denkt man über einen offiziellen Nischalke-Flock nach. Die Schwarz-Gelben planen einen Geheimtest. News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

BVB, Gerücht: Sorgen um Gregor Kobel und Karim Adeyemi

Gregor Kobel hat sich in der Vorbereitung beim Testspiel gegen Manchester United einen "kleinen" Muskelfaserriss zugezogen. Damit verpasste er die letzten beiden Partien gegen den FC Chelsea und Ajax. Es ist längst nicht die erste Muskelverletzung, die den 25-Jährigen während seiner Karriere zu einer Pause zwingt. Schon im September 2022 und im März 2023 erlitt der Schweizer jeweils Faserrisse. Eine Bänderverletzung am Ende der ersten BVB-Saison erhöht seine Ausfalltage auf über 100.

Gut möglich, dass dementsprechend Alexander Meyer seine nächste Chance im Tor des BVB erhalten wird. Auch bei Karim Adeyemi wachsen indes die Sorgenfalten bei Borussia Dortmund. Bei der Saison-Eröffnung gegen Ajax fehlte der Offensivspieler ebenfalls wegen muskulären Problemen. Nach Angaben des Klubs sei das eine Vorsichtsmaßnahme gewesen. Doch am Montag verpasste der 21-Jährige auch den Trainingsauftakt in der Woche vor dem ersten Pflichtspiel am Samstag (15.30 Uhr gegen den TSV Schott Mainz).

Auch bei Adeyemi gibt es die Vorgeschichte, dass er sich bereits im Februar einen Muskelfaserriss zuzog. Im Saisonfinale gegen Mainz 05 wurde er abermals mit dieser Verletzung ausgewechselt.