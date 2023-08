BVB, News und Gerüchte: Kein Vertrauen in Youssoufa Moukoko? Borussia Dortmund sucht offenbar weiteren Stürmer

Der BVB sucht offenbar nach einem weiteren Stürmer, weil Youssoufa Moukoko ein Risikofaktor sein könnte. Thomas Meunier wird Borussia Dortmund womöglich nicht verlassen. Edin Terzic lobt Neuzugang Felix Nmecha nach Traumdebüt. News und Gerüchte zum Vizemeister gibt es hier.

Bisher berichtete lediglich das französische Portal Le Meilleur du PSG davon, dass sich Borussia Dortmund bereits über Ekitiké informiert haben soll. Selbiges gelte für Eintracht Frankfurt. Demnach habe der Spieler selbst aktuell aber kein Interesse daran, Paris zu verlassen. Eine schnelle Entscheidung ist also eher nicht zu erwarten.

Allerdings berichteten mehrere Medien in Frankreich zuletzt, dass man bereit sei, ihn direkt wieder abzugeben. Grund dafür wären das Interesse an Kolo Muani von Eintracht Frankfurt sowie der Wunsch nach einem neuen Stürmer generell. Viel konkreter wurde es bisher noch nicht. Zwar hatte Sebastian Kehl zuletzt mehrfach nicht ausgeschlossen, dass es weitere Sommer-Transfers geben könnte, doch über einen neuen Stürmer wurde öffentlich nicht gesprochen.

Damals hatte Moukoko eine starke Phase zwischen September und November, anschließend traf er lange nicht. Der zweite Faktor soll die generelle Abhängigkeit von Haller sein. Das System von Edin Terzic sei auf ihn zugeschnitten, was einen möglichen Ausfall zum Problem mache. Dann sei man offensiv zu dünn besetzt. Ekitiké stand im vergangenen Sommer bereits auf dem Wunschzettel des BVB. Damals entschied sich der heute 21-Jährige für eine Leihe zu Paris Saint-Germain. Der französische Topklub nahm das Talent dieses Jahr für 28,5 Millionen Euro unter Vertrag.

Borussia Dortmund ist offenbar interessiert daran, einen neuen Stürmer zu verpflichten. Nach Informationen der Bild könnte Hugo Ekitiké deshalb wieder Thema werden. Grund dafür sei ein gewisses Misstrauen gegenüber Youssoufa Moukoko. Laut der Boulevardzeitung wolle man beim BVB zwei Risikofaktoren ausschließen: Moukoko sei den Verantwortlichen bisher zu wechselhaft in seinen Leistungen gewesen. In der vergangenen Saison fehlte Haller lange wegen einer Krebserkrankung.

Die große Frage sei, ob ein Klub bereit wäre, einen Spieler zu verpflichten, der nicht in Form ist, die komplette Vorbereitung verpasst hätte und dann auch noch spezifische Forderungen in Gehaltsfragen stellen würde.

Thomas Meunier ist beim BVB einer der Kandidaten für einen Wechsel. Doch wie die Ruhr Nachrichten nun berichten, könnte sich das Vorhaben schwierig gestalten. Es sehe aktuell danach aus, dass der Rechtsverteidiger nicht rechtzeitig zum Ende des Transferfensters wieder fit werde - also bis Anfang September.

BVB, News: Edin Terzic lobt Neuzugang Felix Nmecha

Trainer Edin Terzic hat den Dortmunder Neuzugang Felix Nmecha nach dessen Doppelpack im Testspiel gegen Ajax in den höchsten Tönen gelobt. "Felix hat es hervorragend gemacht. Er war an ganz vielen Offensivaktionen beteiligt", sagte Terzic nach dem 3:1 (1:1)-Erfolg gegen den niederländischen Rekordmeister.

Nmecha entschied die Begegnung mit zwei Toren nach seiner Einwechslung (54., 60.). "Das Spielfeld sieht für ihn manchmal sehr klein aus, weil er mit seinen langen Schritten überall hinkommen kann. Wir sehen das Potenzial in ihm, in torgefährlichen Räumen für uns wichtig zu werden", sagte der BVB-Coach und ergänzte: "Wenn du als Mittelfeldspieler sofort zweimal triffst, dann ist das natürlich besonders schön."

Nmecha war nach seinem ersten Auftritt im Signal Iduna Park und dem freundlichen Empfang der Fans erleichtert. "Es ist nicht normal, wie toll die Fans sind. Es war richtig gut, alle haben mich gut angenommen", sagte der Nationalspieler bei Sky. Teile der Fans hatten die Verpflichtung des 22-Jährigen vom Ligarivalen VfL Wolfsburg aufgrund dessen als homophob und queerfeindlich einzuordnender Instagram-Aktivitäten kritisch gesehen.

Für das Pokalspiel beim Regionalligisten TSV Schott Mainz am kommenden Samstag ist Nmecha nun eine Option für die Startelf. Er sei so nah dran wie alle anderen auch, betonte Terzic, der sich über den Konkurrenzkampf beim Vizemeister freut: "Es wird harte Entscheidungen geben. Das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen uns gegenseitig zu Höchstleistungen herausfordern."

