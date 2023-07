BVB, News und Gerüchte: FC Barcelona ist an BVB-Talent Almugera Kabar dran

Der FC Barcelona interessiert sich angeblich für ein BVB-Talent, das gerade in die U19 gekommen ist. Leon Goretzka und Conor Gallagher sind aktuell kein Thema in Dortmund. Alle News und Gerüchte rund um die Borussia findet Ihr hier.

© imago images

BVB, Gerücht: FC Barcelona ist an BVB-Talent dran

Der FC Barcelona hat offenbar ein Auge auf Almugera Kabar aus der U19 von Borussia Dortmund geworfen. Das berichtet die Bild. Demnach führen die Katalanen bereits Gespräche mit dem deutschen Jugend-Nationalspieler, den die Dortmunder allerdings nicht abgeben wollen.

Kabar rückte erst in diesem Sommer aus der U17 in die U19 auf. In der abgelaufenen Saison sammelte der Linksverteidiger in 18 Pflichtspielen für die U17 sechs Scorerpunkte (drei Tore, drei Assists). Er kam 2019 aus Hamm nach Dortmund.