BVB, News und Gerüchte: Intensiver Transfer-Gipfel bei Borussia Dortmund?

Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund haben sich wohl zu einem intensiven Transfer-Gipfel getroffen. Ein Dortmunder Sorgenkind steht vor der Wiedereingliederung in den Kader. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

Gelingt dies auch diesmal wie die vergangenen Male nicht, kehrt der 30-Jährige in den Kader des BVB zurück. Laut Bild wird dies passieren, wenn Schulz in den nächsten eineinhalb Wochen keinen interessierten Verein liefern kann.

Kein Wunder also, dass es kaum Interessenten für den Linksverteidiger gibt, der seit dem Trainingsstart am 5. Juli freigestellt ist, damit er einen neuen Arbeitgeber findet.

© getty

BVB, News: Dortmunder Nationalspieler zurück bei der Borussia

Am heutigen Samstag erwartet der BVB alle Nationalspieler zurück in Dortmund. Bereits am Freitag war Torhüter Gregor Kobel am Trainingsgelände in Dortmund-Brackel zu sehen.

Ihm folgen werden Nico Schlotterbeck, Emre Can, Julian Brandt, Marius Wolf, Julian Ryerson, Salih Özcan, Donyell Malen, Giovanni Reyna, Sébastien Haller und Neuzugang Ramy Bensebaini. Alle Spieler werden sich dann der obligatorischen Leistungsdiagnostik unterziehen.

Erstmals gemeinsam trainieren wird der Dortmunder Kader nach Informationen der Ruhr Nachrichten am kommenden Montag.