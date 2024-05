"Er würde Bayern guttun": Didi Hamann bringt neuen Namen als FCB-Trainer ins Spiel

Bayern-Trainer? Hamann fordert "einen Moderator"

Laut Hamann benötige Bayern "keinen Taktikfuchs", sondern "einen Moderator" als Trainer. Deshalb nannte der 50-Jährige neben Postecoglou erneut den derzeit vereinslosen José Mourinho als passenden Kandidaten.

"Man kann über ihn denken, was man will. Aber bei Chelsea haben ihn die Spieler zum Beispiel geliebt. Das ist fachlich auch ein hervorragender Mann", so Hamann.