BVB, News und Gerüchte: Anthony Modeste spricht Klartext über Dortmund-Wechsel: "Staatsfeind Nummer eins"

Anthony Modeste hat über seinen Wechsel zum BVB gesprochen und die Anfeindungen vieler Kölner Fans thematisiert. Der Transfer von Soumaila Coulibaly scheiterte wohl an einer ganz speziellen Dortmunder Forderung. Außerdem: Christian Pulisic schließt sich der AC Milan an. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

BVB, News: Modeste mit Klartext zu BVB-Wechsel - "Staatsfeind Nummer Eins"

Anthony Modeste wechselte im vergangenen Sommer als kurzfristiger Haller-Ersatz vom 1.FC Köln zu Borussia Dortmund. Die Anfeindungen vieler Köln-Fans zu seinem Wechsel kann der Stürmer nicht verstehen, wie er in einem Interview mit der Bild sagt.

"Die Kölner Fans haben sich um mich gekümmert und ich habe mich mit meinen fußballerischen Leistungen um sie gekümmert und war immer sehr gerne für sie persönlich da. Wir haben zweimal die Qualifikation für Europa geschafft. Ich habe mein Bestes gegeben. Was muss man mehr tun, um eine Fußballlegende zu sein?", so Modeste, der anführt: "Dann werde ich mit 34 Jahren am Ende nach Dortmund verkauft und werde zum Staatsfeind Nummer 1 in der Stadt. Das verstehe ich nicht."

Einen gewissen Groll hegt Modeste gegen die Kölner Verantwortlichen, die seine Rückennummer 27 nach einem halben Jahr an Davie Selke vergaben. "Vereinsintern wurde gesagt, dass die Nummer nicht mehr vergeben wird. Vier Monate nach meinem Wechsel wurde diese dann doch einer anderen Person übergeben. Ich war schockiert", sagte Modeste.

Der 35-Jährige ist nach seiner Station beim BVB aktuell vereinslos, in 29 Pflichtspielen erzielte Modeste zwei Treffer und eine Vorlage.