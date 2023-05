BVB - News und Gerüchte: "Einigung steht fast bevor": Bellingham-Zukunft offenbar entschieden

Eine Zukunftsentscheidung von Jude Bellingham beim BVB steht offenbar unmittelbar bevor. Derweil naht auch eine Entscheidung bei Mats Hummels, während der Dortmunder Bürgermeister ins Meisterrennen einsteigt. Die News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

Romano geht von einer baldigen Einigung zwischen den Vereinen aus, erwartet aber auch, dass es keine Verkündigung bis zur Entscheidung in der Bundesliga geben werde, um den BVB im Kampf um die Meisterschaft nicht zu stören.

Damit einher geht auch eine Aussage von Transfer-Experte Fabrizio Romano, der sich im Podcast "Die Dortmund Woche" von Sport1 geäußert hat: "Real will ihn unbedingt. Die Einigung steht fast bevor. Jetzt wird noch mit Dortmund verhandelt. Der Deal ist noch nicht eingetütet, aber der schwierigste Part, sich mit der Spielerseite zu einigen, ist quasi erledigt."

© getty

BVB - News: Dortmunder Bürgermeister macht Schalke kurioses Angebot

Der BVB benötigt im Kampf um die Meisterschaft an den letzten drei Spieltagen der Bundesliga Schützenhilfe, um den FC Bayern doch noch zu überholen. Ein Kandidat dafür ist ausgerechnet Erzrivale Schalke 04, der am kommenden Samstag beim Tabellenführer in München antritt. Für einen besonderen Anreiz auf einen Schalker Punktgewinn sorgte nun Dortmunds Bürgermeister Thomas Westphal.

Dieser sagte im Rahmen der Fotoausstellung "Mythos Moderne. Fußball im Ruhrgebiet" der Zeche Zollverein in Essen gegenüber der WAZ: "Wenn der FC Schalke 04 am nächsten Wochenende den FC Bayern schlägt und der BVB dadurch Meister wird, dann lade ich die aktuelle Schalker Mannschaft ins Rathaus ein, damit sie sich ins Goldene Buch Dortmunds einträgt."

Eigentlich ein Unding, doch für die Meisterschaft tut man in Dortmund offenbar wirklich alles.