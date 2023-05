BVB, News und Gerüchte: Experte mit hartem Urteil! Borussia Dortmund fehlt das "Mia san mia"

Felix Magath vermisst beim BVB das "Mia san mia". Youssoufa Moukoko glaubt weiterhin daran, das Borussia Dortmund Deutscher Meister wird. Stefan Effenberg kritisiert die "katastrophale Fehlentscheidung" in Bochum. Felix Brych verurteilt Anfeindungen gegen seinen Schiedsrichterkollegen Sascha Stegemann. News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

BVB, News: Youssoufa Moukoko glaubt weiterhin an Meisterschaft

Youssoufa Moukoko glaubt trotz des 1:1 gegen den VfL Bochum und den damit verbundenen Verlust der Tabellenführung weiterhin an den Gewinn der Deutschen Meisterschaft. "Es ist noch gar nichts vorbei", erklärte der Stürmer noch vor dem Sieg der Bayern gegen Hertha auf dem YouTube-Kanal des BVB: "Ich glaube immer noch daran. Wir lassen uns von keinem Gegner, von keinem Schiedsrichter, von keiner Krankheit aufhalten. Wir glauben daran, wir sind fest davon überzeugt. Wir werden alles versuchen, den Druck hochzuhalten."

Am Ende sei "es doof für uns gelaufen. Ich glaube, wir haben den Kampf angenommen. Aber leider war der Fußballgott nicht auf unserer Seite". Aufregung gab es nach dem Spiel vor allem über die Leistung des Schiedsrichterteams, das dem BVB einen klaren Elfmeter verwehrt hatte. "Wenn ich meine Meinung dazu sage, dann werde ich gesperrt", so Moukoko: "Am Ende ist es ein ganz klarer Elfmeter." Das Spiel hätte man allerdings "schon in der ersten Halbzeit entscheiden müssen".