BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund verlängert wohl mit nächstem Leistungsträger

Raphaël Guerreiro könnte seinen Vertrag bei Borussia Dortmund zeitnah verlängern. Schiedsrichter-Boss Lutz Michael Fröhlich hat sich nun zu den Vorfällen am vergangenen Wochenende in Bochum geäußert. Kehrt Jadon Sancho zum BVB zurück? Mahmoud Dahoud hat wohl eine klare Tendenz, was seine Zukunft angeht. News und Gerüchte zu den Schwarz-Gelben gibt es hier.

© getty

BVB, News: Schiedsrichter-Boss Lutz Michael Fröhlich unterstützt Stegemann

Lutz Michael Fröhlich hat sich nun zu den Vorfällen am vergangenen Wochenende in Bochum geäußert. Der Schiedsrichter-Boss hat dabei seine Unterstützung für Sascha Stegemann kundgetan. "Über die Szene an sich muss und braucht man nicht mehr groß zu reden", sagte der 65-Jährige der Bild: "Was ich allerdings nicht begreifen kann, ist, was danach passiert. Da bekommt Sascha Stegemann Morddrohungen, das ist richtig übel, nicht akzeptabel und nicht tolerierbar. Diese Aktionen sind wirklich geschmacklos!"

Eine Pause plane Fröhlich für seinen Schiedsrichter indes nicht: "Wir stehen in sehr engem Kontakt mit ihm und unterstützen ihn, so gut wir es können, sprechen ihm Mut zu. Sobald er sich wieder gut fühlt, soll er auch direkt wieder auf den Platz und Spiele pfeifen. Das hilft vielleicht sogar am besten."

Bei Sport1 hatte Stegemann zuletzt offenbart, was er nach seinem Fehler alles aushalten musste. Mehr dazu gibt es hier.