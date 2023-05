BVB, News und Gerüchte: Einmalige Chance auf eine fette Provision? Papa von Jude Bellingham macht wohl Druck

Der Vater von Jude Bellingham macht im Poker um die Zukunft seines Sohnes jetzt offenbar Druck. Thorgan Hazards Zukunft ist weiterhin ungeklärt. Gespräche über die Zukunft von zwei Talenten ist bei Borussia Dortmund in vollem Gange. Gerüchte und News zum BVB gibt es hier.

© getty

BVB, Gerücht: Papa von Jude Bellingham macht offenbar Druck

Jude Bellingham soll Borussia Dortmund in diesem Sommer verlassen. Laut der Sport Bild ist das zumindest das große Ziel von Mark Bellingham - der Vater, der die Karriere seines Sohnes als Direktor der eigenen Firma "BeloBall LTD" lenkt. Demnach sollen die Verhandlungen mit Real Madrid jetzt Tempo aufnehmen.

Die Verantwortlichen von Real Madrid würden einen baldigen Besuch in Dortmund planen, um sich die endgültige Zusage des Engländers zu sichern. Es sei das große Ziel von Mark Bellingham, den Deal noch in diesem Sommer zu finalisieren. In erster Linie gehe es dabei um die sportliche Entwicklung des Spielers. Bellingham wolle unbedingt die Champions League gewinnen.

Doch auch seine saftige Provision für seinen Vater spielt wohl eine Rolle. Hintergrund sei das neue Berater-Statut der Fifa, das am 1. Oktober in Kraft treten soll. Dann können nur noch lizenzierte Spielerberater Rechnungen stellen. Gemessen am Gehalt können sie zudem nur noch mit drei Prozent vom Klub und drei Prozent vom Spieler beteiligt werden.

Mark Bellingham müsste dann also die schwierige Lizenzprüfung ablegen oder einen lizenzierten Berater einschalten. Laut dem Boulevard-Magazin hat Real Madrid aktuell ein Jahresgehalt von rund 20 Millionen Euro für seinen Sohn eingeplant. Bei einem Fünfjahresvertrag würden von den dann 100 Millionen Euro drei an den lizenzierten Berater fließen, von denen abzüglich Steuern und Selbstbehalt nur noch ein kleiner Teil an ihn gehen würde - der wiederum versteuert werden müsste.

Weil die aktuell gültige Regel ihm eine Provision bis zu zehn Prozent erlaubt, dürfte Mark Bellingham sehr an einem Wechsel im Sommer interessiert sein. Der BVB selbst sei darüber noch nicht informiert worden, rechne aber dennoch fest mit einem Transfer. Man wünsche sich lediglich frühstmögliche Klarheit. Ein Ultimatum werde es für die Bellinghams nicht geben.

Der Vertrag des 19-Jährigen läuft 2025 aus. 2020 zahlte Borussia Dortmund 25 Millionen Euro an Birmingham City, nun werden Einnahmen von bis zu 150 Millionen Euro erwartet.