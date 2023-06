BVB, News und Gerüchte: Nico Schulz und Thomas Meunier sollen gehen - Sébastien Haller spricht über Mainz-Spiel

Mit Nico Schulz und Thomas Meunier soll ein Duo den BVB verlassen, ein weiterer Stürmer hat sich bereits verabschiedet. Sebastian Kehl erklärt, dass Borussia Dortmund auf einen Jude-Bellingham-Transfer vorbereitet sei. Es gibt neue Gerüchte um Werder-Stürmer Marvin Ducksch. Alle News und Gerüchte zu den Schwarzgelben findet ihr hier.

© getty BVB, Gerücht: Dortmund will Nico Schulz und Thomas Meunier loswerden Im Kader des BVB wird sich in der gerade begonnenen Sommerpause wohl so einiges tun: Wie Sport1 berichtet, will die Borussia sich von Nico Schulz und Thomas Meunier trennen und dabei Nägel mit Köpfen machen. Bei Schulz, der jährlich rund fünf Millionen Euro verdienen soll, sei eine Vertragsauflösung die wahrscheinlichste Lösung. Der Vertrag des Linksverteidigers läuft noch bis 2024, einen Abnehmer für den 30-Jährigen hatte man zuletzt nicht finden können. Rechtsverteidiger Meunier (31) könne nach Frankreich oder Belgien wechseln und dabei noch ein paar Millionen Euro an Ablöse einbringen. Der Belgier sei mit seiner Rolle auf der BVB-Bank "maximal unzufrieden", sein Vertrag läuft ebenfalls bis 2024. In der abgelaufenen Saison war Meunier auf 16 Pflichtspiel-Einsätze gekommen, Schulz blieb komplett ohne Einsatz.

© getty BVB, News: Sébastien Haller spricht über verpasste Meisterschaft Mit seinem verschossenen Elfmeter und weiteren vergebenen Chancen war Angreifer Sébastien Haller einer der Pechvögel beim 2:2 gegen Mainz 05, das die Borussia am 34. Spieltag die Meisterschaft gekostet hatte. Jetzt hat sich Haller zu Wort gemeldet. "Ich habe versucht, mich selbst zu kneifen, um aus diesem Albtraum aufzuwachen, aber es ist die Realität ...", schrieb er auf Instagram. "Wir haben unseren Traum zerstört, euren Traum, und es ist einfach zu schmerzhaft, das zu realisieren." Der Stürmer wollte sich aber nicht unterkriegen lassen: "Das Leben besteht aus Höhen und Tiefen, und dank Freunden, Familie und anderen Menschen konnte ich wieder aufstehen. Dafür danke ich euch, denn ohne euch wäre das nicht möglich. Jetzt müssen wir uns auf die Arbeit konzentrieren, um sicherzustellen, dass wir unseren Traum beim nächsten Mal erreichen."

© getty BVB, News: Hans-Joachim Watzke hatte "beschissene Tage" Im Rahmen des Europa-League-Finals am Mittwoch sprach BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bei RTL über seine Gefühlswelt nach der verpassten Meisterschaft. Er habe "drei richtig beschissene Tage" gehabt, aber "so langsam komme ich darüber hinweg". Geweint habe er nicht, jedoch habe er viele Menschen in seinem Umfeld in Tränen ausbrechen sehen. Doch gleichzeitig gab Watzke eine klare Kampfansage aus: "Wir werden definitiv nächstes Jahr angreifen!" Dafür sei es wichtig, den Kader "zu ergänzen" und die Aufgabe möglicher Abgänge "zu lösen". Doch einen Umbruch halte er für falsch. "Da wären wir ja bescheuert bei der Rückrunde", erklärte der BVB-Boss, "die Mannschaft wird im Kern so auch nächstes Jahr da sein".

© getty BVB, News: Signal-Iduna-Chef schießt gegen FC Bayern Auch Ulrich Leitermann, der Vorstandsvorsitzende der Signal Iduna Gruppe, die dem Signal Iduna Park seinen Namen gibt, berichtete über seine Gefühlswelt nach der verspielten Meisterschaft von Borussia Dortmund. Er habe "pure Enttäuschung" erlebt, weil er sich auf ein "Riesen-Fest mit 250.000 bis 300.000 Menschen" in ganz Dortmund gefreut hatte. Doch "wir waren gut beraten, nicht schon vorher zu feiern", erklärte er auf einer Pressekonferenz. Dabei schoss er auch gegen den Meister FC Bayern München. Deren Meisterfeier auf dem Münchner Marienplatz bezeichnete er als "trostlos". "Wir hätten München gezeigt, wie man eine Meisterschaft feiert", zeigte Leitermann sich angriffslustig. Zum Aufreger-Thema rund um den Namen des gesponserten Stadions wollte er sich nicht mehr äußern. Zuvor hatte er es als "inakzeptabel" bezeichnet, den Signal Iduna Park bei seinem umgangssprachlichen Namen "Westfalenstadion" zu nennen, wie bei einer Fan-Choreo geschehen. "Es ist und bleibt das schönste Stadion der Welt, es trägt unseren Namen und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihre Familien sind stolz darauf", waren seine Aussagen zur Stadiondebatte.

© getty BVB, News: Kehl ist "vorbereitet" auf Bellingham-Transfer Sebastian Kehl hat sich im Interview mit den Ruhr Nachrichten zu den Plänen von Borussia Dortmund, geäußert, Jude Bellingham bei einem möglichen Abgang zu ersetzen. Er machte klar: "Zu meinen Aufgaben gehört es, auf alles vorbereitet zu sein. Das habe ich gewissenhaft getan und dementsprechend würden wir reagieren." Gleichzeitig wollte er das Tempo aber auch etwas bremsen: "Aber im Moment ist noch nichts passiert". Bellingham selbst soll am Mittwochabend nach Birmingham in seine englische Heimat geflogen sein. Dabei zeigte die Ruhr Nachrichten Bilder, die den 19-Jährigen mit einer Orthese an seinem zuletzt lädierten rechten Knie. Im Saisonfinale gegen Mainz 05 (2:2) war Bellingham nicht zum Einsatz gekommen.

© getty BVB, Gerüchte: Kommt Marvin Ducksch dank Ausstiegsklausel? Marvin Duckschs Berater Ersin Akan postete auf Instagram ein Bild vom Signal Iduna Park in seine Story und verlinkte das Dortmunder Stadion. Der Berater der EMG Mundial Sports Media GmbH vertritt keinen Spieler, der beim BVB derzeit unter Vertrag steht. Es scheint sich also um Transfergespräche zu handeln. Dabei kam plötzlich Hektik in das Thema Marvin Ducksch, denn seine Ausstiegsklausel bei Werder Bremen sollte angeblich am Mittwoch ablaufen sein. Doch dem ist offenbar nicht so, wie die Bild nun berichtet. Die Option im Vertrag mit dem SV Werder Bremen sei bis zum 15. Juni gültig, schreibt das Blatt. Doch gleichzeitig berichtet die Bild auch: Die Verhandlungen zwischen dem BVB und Ducksch sollen nicht heiß sein. Drei andere Bundesligisten - Union Berlin, Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach - sollen größeres Interesse haben.

© getty BVB, News: Anthony Modeste verabschiedet sich von Borussia Dortmund Angreifer Anthony Modeste war im vergangenen August als Ersatzmann für Sébastien Haller vom 1. FC Köln nach Dortmund gekommen. Jetzt ist seine Zeit beim BVB abgelaufen. "Ein Auge lacht, ein Auge weint und am Ende kann ich nur Danke sagen. Eine stürmische und zittrige Saison ist nun vorbei. Bis zur letzten Minute haben wir gekämpft und alles gegeben, auch wenn es am Ende leider nicht gereicht hat. Danke an den BVB", schrieb der 35-Jährige auf Twitter. Modeste weiter: "Durch euch ist mein Traum wahr geworden, einmal Champions League zu spielen. Es war für mich eine aufregende Zeit und Reise, die ich nie vergessen werde. Danke an meine Familie, Freunde und alle, die immer an mich geglaubt haben und hinter mir standen." Modeste hatte in 29 Einsätzen zwei Tore und einen Assist verbucht. Highlight war der Ausgleich zum 2:2 in letzter Minute gegen den FC Bayern.