FC Bayern München, News und Gerüchte: Geheimtreffen mit Eberl? Sané soll wohl ein Baustein der FCB-Zukunft werden

© getty

FC Bayern München wünscht sich eine "rote Wand" gegen Real Madrid

Der FC Bayern München fordert seine Fans über Social-Media-Botschaften dazu auf, sich in derselben Farbe zu kleiden. "Der Verein hat sich etwas besonderes überlegt: Kommt alle in Rot! Schaut in euren Kleiderschränken nach, ob ihr etwas Rotes findet - oder legt euch etwas zu", erklärt etwa Thomas Müller in einem Video auf X (ehemals Twitter). In einem zweiten Video erklärt Manuel Neuer "Kommt alle in Rot gegen Real!" gefolgt von Joshua Kimmichs "Kommt in Rot gegen Madrid!" und einem "Auf geht's!" von Harry Kane. Trainer Thomas Tuchel hat die Ansage wohl nicht mitbekommen: "Alle auf den Zehenspitzen und... Vollgas!", appellierte der Coach nur.

Mittelfeldmann Konrad Laimer stellt sich das dann offenbar so ähnlich vor wie beim Rivalen Borussia Dortmund - nur eben in Rot statt in Gelb. Er möchte, "dass wir Spieler in der Allianz Arena am Dienstag in eine rote Wand laufen".