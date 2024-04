Celtics sorgen sich nach Blowout um Kristaps Porzingis - OKC Thunder mit historischem Sweep

Miami Heat (E8) - Boston Celtics (E1) 88:102 (BOXSCORE), Serie: 1-3

Die Celtics stehen vor dem Einzug in die nächste Runde, dennoch war dieser Sieg teuer erkauft. Kurz vor der Pause verletzte sich Kristaps Porzingis an der Wade und humpelte umgehend in die Kabine. Die Celtics werden den Center morgen untersuchen, eine Verletzung an der Achillessehne darf laut Adrian Wojnarowski (ESPN) mit großer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.

Fünf Minuten vor Schluss landete dann auch noch Jayson Tatum nach einem Jumper auf dem Fuß von Bam Adebayo, der Center kassierte dafür noch ein Flagrant Foul, weil er seinen Fuß in die "Landing Area" des Celtics-Stars schob. Für Tatum ging es weiter, auch wenn er ein wenig humpelte.

Für die Heat war die ein Rückschlag, da sie zu diesem Zeitpunkt den Rückstand von -28 auf 13 Punkte verkürzt hatten. Es war Miamis beste Phase nach einer ganz schwachen ersten Halbzeit, als die Heat gerade einmal 36 Punkte auf das Scoreboard brachten. In der Arena hatten die Gastgeber mal wieder die "White Hot"-Shirts ausgelegt, das nahm sich auf Seiten der Celtics wohl Derrick White zu Herzen. Der Guard verbuchte mit 38 Punkten (15/26 FG, 8/15 3P) einen Karrierebestwert (Regular Season + Playoffs).