FC Bayern, Kingsley Coman: Unglaubliche Serie könnte reißen - so oft wurde der Franzose schon Meister

Kingsley Coman kann von sich behaupten, in jeder seiner Profisaisons nationaler Meister geworden zu sein. Eine Serie, die in der laufenden Spielzeit beim FC Bayern aber reißen könnte.

SPOX und GOAL blicken zurück und zeigen alle Meisterschaften von Kingsley Coman in drei verschiedenen Ligen.

Los ging es in der Saison 2013/14 mit dem Titel in der Ligue 1 für PSG, anschließend ging es zu Juventus, ehe er sich dem FC Bayern anschloss.

Kingsley Coman vom FC Bayern hat eine schier unglaubliche Titelserie laufen. Der Franzose ist seit 2013 im Profifußball aktiv und hat in jeder seiner Saisons am Ende die nationale Meisterschaft gewonnen.

Coman war ein Eigengewächs von PSG und spielte dort seit der Jugend. Schon, als er noch in der U19 aktiv war, gab er sein Ligue-1-Debüt in der Saison 2012/13. Es blieb bei einem Kurzeinsatz über drei Minuten. Streng genommen durfte er sich damit aber dennoch Meister nennen, denn PSG landete mit 83 Punkten deutlich für Olympique Marseille (71).

Ein Jahr später setzte sich PSG erneut in der Ligue 1 durch, dieses Mal mit neun Zählern Vorsprung vor Monaco.

Coman kam zwar erneut nicht allzu oft zum Sieg, brachte es aber immerhin auf 14 Einsätze in seiner Premierensaison in Italiens höchster Spielklasse. Seine Ausbeute: immerhin zwei Assists!

Die Alte Dame war damals noch das Maß der Dinge in Italien und sicherte sich souverän den Titel mit 17 Punkten Vorsprung vor der Roma.

Aufgrund dieser seltenen Einsätze wechselte der 18-Jährige dann im Jahr 2014 ablösefrei zu Juventus in die Serie A.

© getty

Kingsley Comans Meisterschaften: 2015/16 mit dem FC Bayern

Ende August 2015 wagte Coman dann den nächsten großen Schritt in seiner Karriere und wechselte zunächst auf Leihbasis zum FC Bayern. Für eine Gebühr von sieben Millionen Euro wurde er für zwei Jahre an die Isar verliehen.

Und dort spielte er direkt zum Start seine bis dahin beste Profisaison. Er machte 23 Spiele in der Bundesliga und kam auf 4 Tore und 6 Assists.

Am Ende stand seine erste Begegnung mit der Meisterschale, denn der FCB sicherte sich den Titel mit zehn Punkten Vorsprung vor dem BVB in Pep Guardiolas letzter Saison in München.