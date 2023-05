BVB, News und Gerüchte: Jude Bellingham verabschiedet sich offenbar von Vereinsführung und Mitarbeitern

Jude Bellingham hat sich am gestrigen Sonntag offenbar von allen Vereinsmitarbeitern von Borussia Dortmund verabschiedet. Mats Hummels verfasst nach der bitteren Pleite im Titelkampf ein emotionales Statement. Außerdem: Raphael Guerreiro verlässt Dortmund nach sieben Jahren. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

© getty BVB, Gerücht: Bellingham verabschiedet sich vom Verein Der Abgang von Jude Bellingham vom BVB nimmt immer konkretere Züge an. Nach Informationen der Ruhr Nachrichten verabschiedete sich der Mittelfeldspieler am gestrigen Sonntag von einigen Mitarbeitern der Dortmunder und verteilte Abschiedsgeschenke. Zuvor soll es am Vereinsgelände der Schwarz-Gelben außerdem ein Gespräch zwischen Bellingham und der Vereinsführung um Hans.-Joachim Watzke, Sebastian Kehl und Edin Terzic gegeben haben. Zuletzt hatten sich die Spekulationen verdichtet, wonach der 19-Jährige den Klub im anstehenden Transferfenster verlassen und sich Real Madrid anschließen wird. Bei den Königlichen soll Bellingham dann einen Vertrag bis 2029 unterzeichnen, Real überweist im Gegenzug eine Ablöse von über 100 Millionen Euro (plus Boni) an den BVB. Der Engländer war im Juli 2020 von seinem Jugendverein Birmingham City nach Dortmund gewechselt. Beim BVB entwickelte er sich innerhalb kürzester Zeit zum Leistungsträger und Führungsspieler. Ursprünglich hätte Bellingham in Dortmund noch bis 2025 Vertrag gehabt.

© getty BVB, News: Hummels verfasst emotionales Statement BVB-Verteidiger Mats Hummels hat sich nach dem verlorenen Titelkampf gegen den FC Bayern München in einem emotionalen Instagram-Statement zu Wort gemeldet und sich für die ausgiebige Unterstützung der Dortmunder Fans bedankt. "Ich habe selten erlebt wie eine Stadt, ein Verein so unglaublich auf ein Spiel hingefiebert hat. Die Euphorie in den letzten Wochen, in unserem Stadion oder egal wo man hingegangen ist war so groß wie ich es selten erlebt habe. Das gipfelte in einer Stimmung ums und im Stadion vor dem Spiel und beim Aufwärmen wie ich sie definitiv noch nirgendwo gesehen habe", schrieb Hummels dort. Den Fans dankte er für die überwiegend positiven Reaktionen nach dem 2:2-Unentschieden gegen Mainz 05. "Die Reaktion von euch im Stadion war genau das was diesen Verein ausmacht. Klar waren erst alle enttäuscht und wussten nicht wohin mit den Emotionen. Und trotzdem blieb das Stadion beinahe komplett gefüllt und eure Anfeuerungen und Aufmunterungsversuche waren außergewöhnlich." Gleichzeitig sitze der Schmerz bei ihm nach wie vor tief. Es sei "bitter, enttäuschend und traurig, dass wir es nicht geschafft haben unseren gemeinsamen Traum wahr werden zu lassen. Mehr kann Ich auch mit über einem Tag Abstand dazu noch nicht in Worte fassen."

© getty BVB, Gerücht: Bensebaini-Verpflichtung steht kurz bevor Der ablösefreie Wechsel von Ramy Bensebaini von Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund steht offenbar ganz kurz vor der Verkündung. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, hat der 28-jährige Linksverteidiger alle nötigen Dokumente unterschrieben und auch den Medizincheck bereits absolviert. Die offizielle Bestätigung des Wechsels werde zeitnah folgen. Bensebaini hatte seit 2019 für Gladbach gespielt. Sein Vertrag bei den Fohlen läuft Ende Juni aus.

© imago images BVB, News: Watzke versprüht neuen Optimismus Der BVB rappelt sich nach dem brutalen Niederschlag im Meisterkampf der Bundesliga langsam wieder hoch und findet zu neuem Optimismus. "Wir haben eine sehr gute Mannschaft, haben in diesem Jahr 46 Punkte geholt, davon alleine 40 in der Rückrunde", sagte Vereinschef Hans-Joachim Watzke dem SID am Pfingstmontag. "Wir haben einen großartigen Trainer, der wunderbar zu dieser Mannschaft passt." Besonders positiv bewertet Watzke das Verhalten der Dortmunder Anhänger nach dem 2:2 gegen den FSV Mainz 05, das im Titelrennen mit Bayern München am Samstag nicht ausgereicht hatte. "Wir bilden eine Einheit, auch und gerade mit den Fans", betonte er: "Wie sie versucht haben, die Mannschaft mitten in unser aller Schmerz aufzubauen, war einzigartig." Nach dem Abpfiff waren alle BVB-Spieler in sich zusammengesunken, Marco Reus weinte, Trainer Edin Terzic auch. Die Südtribüne applaudierte, nachdem sich der erste Schock gelegt hatte.

© getty Edin Terzic nach Abpfiff vor der Gelben Wand. BVB, News: Aktie verliert fast 30 Prozent Die Aktie von Borussia Dortmund hat im frühen Feiertagshandel sämtliche Gewinne der vergangenen Woche wieder verloren - und noch mehr. Die Aktie rauschte am Pfingstmontag fast 30 Prozent in den Keller und notierte um kurz nach zehn Uhr bei 4,16 Euro. Am Freitagabend waren es noch 5,84 Euro, vor der erneuten Übernahme der Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga zum Saisonfinale hin 4,44 Euro. Der BVB hatte am Samstag mit einem 2:2 gegen den FSV Mainz 05 den Titel verspielt, ein Sieg hätte zur neunten Meisterschaft der Vereinsgeschichte gereicht.