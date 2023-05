Anzeige

Der FC Sevilla und die AS Rom stehen sich heute im Finale der Europa League gegenüber. SPOX tickert die Partie live mit.

Der FC Sevilla oder die AS Rom - wer krönt sich zum Europa-League-Sieger 2022/23? Diese Frage wird heute mit dem Finale beantwortet. Bei SPOX könnt Ihr das Spielgeschehen in Budapest live mitverfolgen.

Europa League Finale: FC Sevilla vs. AS Rom heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Beide Seiten sind gut darin Finalspiele zu gewinnen. Der FC Sevilla ist mit sechs Europa-League-Titeln Rekordsieger und gewann alle seine Finals. Die AS Rom setzte sich in der vergangenen Saison im Finale der Conference League gegen Feyenoord Rotterdam durch und will heute ebenfalls siegen. Vielleicht noch beeindruckender ist die Statistik des Roma-Trainers José Mourinho, der alle fünf seiner europäischen Finals in seiner Karriere gewann (zweimal die Champions League, zweimal die Europa League, einmal die Conference League). Wessen Serie reißt heute?

Vor Beginn: Das Duell um den Pokal findet in der Puskás Aréna in Budapest, Ungarn, statt. Um 21 Uhr geht es los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Finale der Europa League zwischen dem FC Sevilla und der AS Rom.

Europa League Finale: FC Sevilla vs. AS Rom heute im TV und Livestream

Übertragen wird das Europa-League-Finale von RTL. Der Privatsender bietet nicht nur eine Übertragung im Free-TV, sondern auch einen Livestream bei RTL+ an. Um 20.15 Uhr startet die Vorberichterstattung, Zugriff auf den Livestream bekommt man nur mit einem gültigen Abonnement, der mit Kosten verbunden ist.

Europa League Finale: FC Sevilla vs. AS Rom heute im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Sevilla: Bono - Jesus Navas, Badé, Gudelj, Alex Telles - Rakitic - Fernando, Oliver - Ocampos, En-Nesyri, Bryan

Bono - Jesus Navas, Badé, Gudelj, Alex Telles - Rakitic - Fernando, Oliver - Ocampos, En-Nesyri, Bryan Roma: Rui Patricio - Mancini, Smalling, Llorente - Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola - Dybala, Lo. Pellegrini - Abraham

FC Sevilla vs. AS Rom: Das Finale der Europa League