BVB, News und Gerüchte: Noch kein Angebot von Edson Álvarez von Ajax Amsterdam

Der BVB hat offenbar noch kein Angebot für Edson Álvarez von Ajax Amsterdam abgegeben. Julian Brandt meldet sich emotional zu Wort. Alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund findet Ihr hier.

Álvarez wiederum würde offenbar sehr gerne in der kommenden Saison in Dortmund spielen. Trotz konkreter Angebote von zwei anderen Klubs spielt der Mexikaner dem Bericht zufolge auf Zeit, um eine Antwort des BVBs abzuwarten.

© getty

BVB, News: Brandt findet emotionale Worte nach Titel-Pleite

Zwei Tage nach der bitteren Pleite im Meisterschafts-Zweikampf gegen den FC Bayern München hat sich BVB-Mittelfeldspieler Julian Brandt in einem emotionalen Instagram-Statement zu Wort gemeldet und den Fans für die zahlreiche und lautstarke Unterstützung gedankt.

"Manchmal dauert es Tage bis man sich zu dem, was in einem vorgeht, wirklich äußern kann", schrieb Brandt eingangs. "Borussia Dortmund ist Ruhrpott, Borussia Dortmund ist auch mal ungemütlich zu sein. Borussia Dortmund ist ungeschönt und ehrlich. Borussia Dortmund hat Ecken und Kanten und das ist gut so."

In der abgelaufenen Saison habe er noch einmal in aller Deutlichkeit vor Augen geführt bekommen, "was es heißt, Borusse zu sein. Wie es ist, eine riesen Enttäuschung mit unendlich vielen Menschen zu teilen und zu verstehen, was Borussia Dortmund wirklich ist", so Brandt weiter.

Bei den Fans bedankte er sich für die "Kritik, im positiven wie im negativen Sinne" sowie "euren Rückhalt jedes Jahr aufs neue."

Bundesliga: Spitzengruppe nach dem 34. Spieltag