BVB, News und Gerüchte: Watzke mit Kampfansage - Schmelzer vor Rückkehr zu Borussia Dortmund

Eine BVB-Legende kehrt nach Dortmund zurück und will dort die ersten Schritte im Trainergeschäft machen. Hans-Joachim Watzke spricht Dortmund Mut zu. Außerdem: Der Verein reagiert in einem emotionalen Statement auf die bittere Niederlage im Titelkampf gegen den FC Bayern. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

So soll Schmelzer in der kommenden Saison als Co-Trainer der U17 des BVB angestellt sein. Die Verantwortung für die U17 hat aktuell Karsten Gorges, der die BVB-Nachwuchskicker in der U17-Bundesliga Staffel West in der abgelaufenen Saison auf den fünften Rang führte.

Dortmund hatte am letzten Spieltag den Titel durch das 2:2 (0:2) gegen den FSV Mainz 05 knapp verpasst. Ein Sieg hätte gereicht, um die Erfolgsserie des Dauerchampions aus München zu beenden. Bayern hatte sich mit einem 2:1 (1:0) beim 1. FC Köln die elfte Meisterschaft in Folge gesichert.

Dortmund sei weder an dem Anschlag auf den Mannschaftsbus im Jahr 2017 zerbrochen, noch an der 1:2-Niederlage im Champions-League-Finale gegen Bayern München", erklärte Watzke. Der BVB werde somit "auch definitiv nicht wegen dieses Liga-Finales zerbrechen".

Nach der verpassten Meisterschaft befürchtet Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bei Borussia Dortmund keine langfristigen Auswirkungen. "Nicht im Ansatz! Wer das denkt, der ist so was von auf dem Holzweg", sagte der BVB-Boss der Sport Bild .

© getty

BVB, News: Ballack glaubt an große Belastung

Michael Ballack geht davon aus, dass der BVB in der nahen Zukunft noch mit den Folgen der bitteren Pleite im Meisterschaftskampf zu kämpfen haben wird. "Alle haben erwartet, dass Dortmund zu Hause vor über 80.000 Fans gegen Mainz mit Krücken über die Ziellinie laufen könnte. So etwas macht etwas mit dir", sagte Ballack gegenüber der Sport Bild.

Stattdessen gab es für die Schwarz-Gelben am letzten Spieltag gegen Mainz nur ein 2:2, was den FC Bayern auf den letzten Metern noch vorbeiziehen ließ. "Dieses Saisonfinale wird die Dortmunder wahrscheinlich noch lange belasten, zumal der BVB während der Rückrunde schon einige Big Points wie in Stuttgart oder in Bochum vergeben hatte."

Er selbst erlebte etwas ähnliches im Jahr 2000, als er mit Bayer Leverkusen am letzten Spieltag ebenfalls gegen die Münchner die Meisterschaft noch verspielte. "Wir erlitten in Unterhaching einen Kurz-und-Schmerzlos-Schlag, verloren 0:2, die Bayern gewannen 3:1 gegen Bremen und wurden Meister", so der 46-Jährige. Für Dortmund sei es "ein Fiasko, ein schmerzhafter Schlag. Das ist brutal. Das geht nicht spurlos an einem vorbei".