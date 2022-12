BVB, News und Gerüchte: Comeback von Sébastien Haller noch diese Saison?

Beim BVB kann man offenbar auf ein Comeback von Sébastien Haller noch in der laufenden Saison hoffen. Torhüter Gregor Kobel landet in der kicker-Rangliste weit vorn - und Jude Bellingham könnte sich auf dem Sprung zu Real Madrid befinden. Aktuelle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

Demnach plane der BVB damit, dass Haller im Januar-Trainingslager in Marbella wieder zum Team stoßen könne - mit Einzeltraining natürlich, aber eben nicht mehr isoliert. Und weiter: "Vor der Endphase der Saison wird Haller noch nicht wieder auf dem Platz im Wettkampfmodus agieren können." Heißt: Ein Comeback noch in der laufenden Saison wäre damit nicht ausgeschlossen!

Die Ruhr Nachrichten haben nun weitere Infos parat: Der Dortmunder Sportdirektor Sebastian Kehl steht mit Haller in Kontakt. Er erlebe einen Spieler, der "riesige Lust verspürt, endlich wieder bei uns sein und trainieren zu können. Wir freuen uns total für ihn und auf ihn".

Dass der an Hodenkrebs erkrankte Angreifer Sébastien Haller bei Borussia Dortmund bald wieder ins Training einsteigen könnte, haben wir vor zwei Tagen bereits berichtet : Nach einer zweiten OP vor zwei Wochen könnte der 28-Jährige mit leichter Ballarbeit und Lauf- und Krafttraining beginnen, hatte die Bild vermeldet.

Passend zum Optimismus bei Sébastien Haller berichtet der kicker , dass man bei Borussia Dortmund keinen weiteren Stürmer in der Winterpause verpflichten will. Zwar steht der aktuelle Tabellensechste bei gerade mal 25 Toren aus 15 Ligaspielen, dennoch sollen es vorn weiterhin Youssoufa Moukoko (6 Tore, 4 Assists) und Anthony Modeste (2 Tore) richten - bis Haller dann irgendwann im Laufe der Rückrunde zurückkehren kann.

© imago images

BVB, News: Gregor Kobel bester Torhüter der Bundesliga

Große Ehre für Torwart Gregor Kobel: Der BVB-Keeper wurde in der halbjährlichen Rangliste des kicker als bester Schlussmann in der Bundesliga eingestuft. Dabei landet der Schweizer in der Kategorie "Internationale Klasse" und ist der erste Torhüter der Borussia seit Roman Bürki im Winter 2018, der die kicker-Rangliste anführt.

Veröffentlicht wurden zudem die Platzierungen der Innenverteidiger. Dabei platzierte das Fachmagazin Mats Hummels als besten Dortmunder insgesamt auf dem vierten Platz ("Nationale Klasse"), in die gleiche Kategorie schaffte es auch Niklas Süle. Allerdings landete der insgesamt nur auf Rang 13. Gar nicht platziert wurde Nico Schlotterbeck. Der Ex-Freiburger war vor einem Jahr noch in der "Internationalen Klasse" gelandet.