Bundesliga: Transfer-Zwischenfazit der Spitzenklubs - wer hat im Winter noch Bedarf?

Im Januar öffnet das Transferfenster wieder. Doch was passiert in der Bundesliga und wer hat sich bereits im Sommer hervorragend aufgestellt? SPOX zieht ein Zwischenfazit bei acht Bundesliga-Spitzenklubs. Wie ist der Stand beim FC Bayern München, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und Co.?

Der Transfersommer war heiß und das Wintertransferfenster steht bereits vor der Tür. Auch in der Bundesliga wird es wieder einige Ab- und Zugänge geben. Starke Leistungen oder Verletzungen bei der WM in Katar dürften die Planungen einiger Klubs beeinflusst haben. SPOX schaut auf die sechs besten Teams der bisherigen 15 Spieltage sowie auf Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach. Wie ist die aktuelle Situation? Wer könnte bald gehen und wo gibt es Bedarf?

© getty Bayer 04 Leverkusen Die aktuelle Situation: Die Werkself wurde hoch gehandelt, weil sie ihren Kader größtenteils zusammenhalten konnte. Und doch ging es von Beginn an nur bergab. Leverkusen wurde tatsächlich zur Überraschung der Saison - nur anders als gedacht. Gerardo Seoane ging und wurde durch Xabi Alonso ersetzt. Nach drei Siegen in Serie kletterte Leverkusen immerhin auf den zwölften Platz. Aber der Weg nach oben ist weit, der Rückstand auf den sechsten Platz beträgt sieben Punkte. Wer noch gehen könnte: Charles Aránguiz (Gerüchte um Wechsel nach Chile, Vertragsende kommenden Sommer)

Karim Bellarabi (Vertrag läuft aus)

Piero Hincapié (Englische Medien berichten von Interesse des FC Chelsea und anderer Top-Klubs, kolportierte Ablöseforderung: mindestens 30 Millionen Euro)

Exequiel Palacios ( Tuttosport schreibt vom Interesse des FC Turin, angebliches Preisschild: 15 Millionen Euro)

schreibt vom Interesse des FC Turin, angebliches Preisschild: 15 Millionen Euro) Mitchel Bakker (Gerüchte um einen Wechsel zu Inter Mailand)

Paulinho (Leihe zu Atlético Mineiro bereits fix, danach Vertragsende) Wo noch Bedarf besteht: Alonso feierte die Rückkehr von Florian Wirtz wie einen Neuzugang. Chelsea-Leihgabe Callum Hudson-Odoi wird nicht vorzeitig zurückkehren, wie Sky berichtete. Sollte Aránguiz gehen, braucht Leverkusen auf dieser Position Ersatz. Der kicker schrieb von einem Interesse der Werkself an João Gomes (21, Flamengo) und Alan Varela (21, Boca Juniors). Das Thema Robin Gosens kommt zudem immer wieder auf. Gut möglich, dass Leverkusen auf der defensiven Außenbahn noch tätig wird. Der Nationalspieler liebäugelte mehrfach mit einem Wechsel in die Bundesliga. Auch Ismail Jakobs von der AS Monaco sei ein Thema, wie die Bild berichtete. Ansonsten wird Alonso wohl darauf bauen, dass wichtige Spieler fit werden und/oder endlich in Form kommen. Bayer 04 Leverkusen: Die bisherigen Neuverpflichtungen im Überblick Spieler (vorheriger Klub) Pflichtspieleinsätze (Minuten) Tore Vorlagen Callum Hudson-Odoi (Leihe vom FC Chelsea) 15 (947) 1 1 Adam Hlozek (AC Sparta Prag) 20 (919) 2 3 Zwischenfazit: Der Kader von Leverkusen ist nach wie vor sehr stark und auf dem Papier breit aufgestellt. Es wird darum gehen, dass Alonso das Potenzial seiner Spieler auf den Rasen bekommt. Auch vom 20-jährigen Adam Hlozek hatte man sich mehr erhofft. Die Rückrunde wird richtungsweisend für Leverkusen.

© getty Borussia Mönchengladbach Die aktuelle Situation: Die Gladbacher verloren mit Breel Embolo und Matthias Ginter zwei wichtige Spieler. Julian Weigl, Nathan Ngoumou und Ko Itakura sollten das unter anderem auffangen. Mit dem neuen Trainer Daniel Farke lief es wechselhaft. Allerdings findet derzeit auch ein strategisch-taktischer Umbruch statt, der Zeit dauern könnte. Mit dem achten Platz und drei Punkten Rückstand auf das internationale Geschäft ist noch alles möglich. Wer noch gehen könnte: Yann Sommer (Vertrag läuft aus, laut Sky ist Bayern an Wintertransfer interessiert)

ist Bayern an Wintertransfer interessiert) Stefan Lainer (Vertrag bis 2024, kicker spekuliert über Abschied, bleibt wohl noch mindestens bis Sommer)

spekuliert über Abschied, bleibt wohl noch mindestens bis Sommer) Marcus Thuram (Vertrag läuft aus, will laut verschiedenen Medienberichten noch bis Sommer bleiben)

Ramy Bensebaini (Vertrag läuft aus, seit Sommer gibt es immer wieder Gerüchte um Wechsel zum BVB) Wo noch Bedarf besteht: Der Verlust von Ginter und auch die generelle Veränderung des Spielstils haben (noch) nicht dazu beigetragen, dass die Defensive stabil steht. 24 Gegentore hat die Borussia allein in der Bundesliga kassiert. Im November gab es Gerüchte um Innenverteidiger Konstantinos Koulierakis (19) von PAOK Saloniki. Auch Panagiotis Retsos (24, Olympiakos Piräus) soll für diese Position Thema sein. Laut der Bild soll Gladbach der Abwehr mehr Tempo und spielerische Klasse hinzufügen wollen. Ein Kandidat für die linke Defensivseite sei laut Bild Ismail Jakobs von der AS Monaco. Darüber hinaus wird viel davon abhängen, wer noch geht. Wie die Bild berichtet, soll ein möglicher Sommer-Transfer mit Jan Olschowsky (21) intern aufgefangen werden. Sky brachte Yvon Mvogo vom FC Lorient ins Gespräch. Als Ersatz für Thuram soll Gladbach ein Auge auf Dion Beljo von NK Osijek geworfen haben. Borussia Mönchengladbach: Die bisherigen Neuverpflichtungen im Überblick Spieler (vorheriger Klub) Pflichtspieleinsätze (Minuten) Tore Vorlagen Ko Itakura (Manchester City) 7 (505) 0 1 Julian Weigl (Leihe von Benfica) 12 (993) 0 1 Oscar Fraulo (FC Mydtjyland) 0 0 0 Nathan Ngoumou (FC Toulouse) 9 (253) 0 0 Zwischenfazit: Gladbach hat rein fußballerisch eines der spannendsten Projekte der Bundesliga gestartet. Die Umstellung auf einen größeren Ballbesitzfokus wird Zeit brauchen - und womöglich auch den einen oder anderen neuen Spieler. Vor allem Itakura kann sich in der Defensive noch steigern. Unter den Neuzugängen gab es bisher wenig Licht. Weigl kann hier aber noch positiv hervorgehoben werden.

© getty Union Berlin Die aktuelle Situation: Der Traum von Leicester 2.0 ist ausgeträumt. Union steht in der Tabelle dennoch auf einem hervorragenden fünften Rang und kämpft um die internationalen Plätze. Wobei es nicht wenige kritische Stimmen gibt, die eine schwere Rückrunde prophezeien. In vielen Statistiken sind die Köpenicker unterdurchschnittlich. Durch ihre großartige Effizienz vor dem Tor stehen sie dennoch weit oben in der Tabelle. Aber wie lange noch? Wer noch gehen könnte: Christopher Trimmel (Vertrag läuft aus, keine konkreten Gerüchte)

Sheraldo Becker (Laut Sky lockt Nottingham Forest den Angreifer)

lockt Nottingham Forest den Angreifer) Tymoteusz Puchacz (Polnische Medien berichten von Panathinaikos-Interesse, Sky nannte den FC Venedig)

nannte den FC Venedig) Tim Skarke (FC Schalke 04 laut Bild interessiert)

interessiert) Levin Öztunali (Union will sich laut Bild trennen)

trennen) Kevin Möhwald (Union will sich laut Bild trennen) Wo noch Bedarf besteht: Das liegt wohl ganz im Auge des Betrachters. Einerseits gibt es angesichts des Tabellenplatzes wohl kaum Baustellen. Auf der anderen Seite ist die große Frage, wie lange Union aus recht wenig Spielanteilen so effizient Punkte machen kann. Laut norwegischen Medien sind die Eisernen an Sivert Mannsverk von Molde FK interessiert. Der 20-Jährige spielt im zentralen Mittelfeld. Auch Ludovit Reis vom Hamburger SV sei laut der Hamburger Morgenpost auf dem Zettel der halben Bundesliga - darunter wohl auch Union. Sollte Becker gehen, braucht Union einen weiteren Stürmer. Bisher sind aber keine konkreten Namen bekannt. Ein weiterer Fokus wird darauf liegen, einige Verträge zu verlängern, die im Sommer oder 2024 auslaufen. Union Berlin: Die bisherigen Neuverpflichtungen im Überblick Spieler (vorheriger Klub) Pflichtspieleinsätze (Minuten) Tore Vorlagen Lennart Grill (Bayer 04 Leverkusen) 6 (494) 0 0 Diogo Leite (Leihe vom FC Porto) 19 (1639) 0 1 Timo Baumgartl (Leihe von Eindhoven) 4 (317) 0 0 Danilho Doekhi (Vitesse Arnheim) 11 (976) 1 2 Morten Thorsby (Sampdoria Genua) 16 (530) 1 0 Janik Haberer (SC Freiburg) 21 (1481) 3 1 Paul Seguin (Greuther Fürth) 9 (345) 0 2 Milos Pantovic (VfL Bochum) 9 (208) 1 0 Jordan (Young Boys Bern) 18 (1251) 4 3 Jamie Leweling (Greuther Fürth) 10 (127) 0 1 Tim Starke (Darmstadt 98) 6 (104) 0 0 Zwischenfazit: Trotz einer starken Position in der Bundesliga-Tabelle konnten die Neuzugänge mehrheitlich noch nicht richtig überzeugen. Janik Haberer und Porto-Leihgabe Diogo Leite bilden hier die Ausnahme. Die Ergebnisse geben Union aber bisher recht.

© getty SC Freiburg Die aktuelle Situation: Der SC ist wiederum der nachhaltigere Überraschungsklub in der Bundesliga-Spitze. Sowohl statistisch als auch tabellarisch läuft es bei Freiburg rund. Die klugen Sommerverstärkungen haben den Kader nochmal verbessert. Gut möglich, dass die Breisgauer in dieser Saison um die Champions-League-Plätze spielen. Wer noch gehen könnte: Kevin Schade (Vertrag läuft noch bis 2026, aber laut kicker könnte die Premier League ihn reizen)

könnte die Premier League ihn reizen) Kevin Schlotterbeck (Leihe und Verkauf sind laut kicker Thema, Bochum hat wohl Interesse)

Thema, Bochum hat wohl Interesse) Ritsu Doan (Interesse aus Italien, kam aber erst im Sommer zum SC)

Hugo Siquet (Leihe eine Option, schreibt der kicker )

) Roland Sallai (Gerüchte, dass er gehen will)

Noah Atubolu (Leihe eine Option) Wo noch Bedarf besteht: Beim SC Freiburg gibt es prinzipiell auf keiner Position großen Bedarf. Dennoch werden auch die Breisgauer unter den Interessenten für HSV-Profi Reis genannt. Wie Sounder At Heart zuletzt berichtete, trainierte zudem mit Reed Baker-Whiting ein 17-jähriges US-Talent im Team von Christian Streich. Demnach wäre eine Leihe inklusive Kaufoption möglich. SC Freiburg: Die bisherigen Neuverpflichtungen im Überblick Spieler (vorheriger Klub) Pflichtspieleinsätze (Minuten) Tore Vorlagen Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach) 23 (2058) 3 4 Daniel-Kofi Kyereh (FC St. Pauli) 15 (760) 3 1 Merlin Röhl (FC Ingolstadt) 0 0 0 Ritsu Doan (PSV Eindhoven) 22 (1696) 4 4 Michael Gregoritsch (FC Augsburg) 22 (1477) 10 3 Zwischenfazit: Matthias Ginter, Doan, Michael Gregoritsch - die Neuzugänge performen und der Stamm des Kaders funktioniert weiterhin. Freiburg hat in dieser Saison den nächsten Entwicklungsschritt geschafft und wird wohl auch in der Rückrunde begeistern.

© getty RB Leipzig Die aktuelle Situation: Die Leipziger hatten einen Fehlstart in die Saison, aber unter Marco Rose lief es anschließend wieder besser. Seitdem der Ex-BVB-Trainer übernahm, sind die Sachsen nach den Bayern das erfolgreichste Bundesliga-Team. Schon jetzt stehen sie auf dem dritten Platz. Das Ziel: Zweiter werden und mit einem Sieg gegen Bayern zum Auftakt in das neue Kalenderjahr nochmal die Tür für mehr öffnen. Wer noch gehen könnte: Josko Gvardiol (Interesse aus England, unter anderem Manchester City)

Hugo Novoa (Leihe im Gespräch)

Konrad Laimer (Abgang im Sommer zum FC Bayern wahrscheinlich)

Christopher Nkunku (Wechsel zum FC Chelsea im Sommer wahrscheinlich) Wo noch Bedarf besteht: Sollte Gvardiol schon im Winter gehen, brauchen die Leipziger Ersatz in der Innenverteidigung. Außerdem will der Klub mit Dani Olmo verlängern. Wie Max Eberl zudem der Bild verriet, soll mit Tom Krauß ein aktuell an den FC Schalke 04 verliehenes Talent zurückkehren, sollten die Königsblauen absteigen. Der neue sportliche Leiter wird vor allem die Aufgabe haben, den Jugendbereich zu verstärken. Hier gelang zuletzt keinem Spieler ein nennenswerter Durchbruch. RB Leipzig: Die bisherigen Neuverpflichtungen im Überblick Spieler (vorheriger Klub) Pflichtspieleinsätze (Minuten) Tore Vorlagen Janis Blaswich (Heracles Almelo) 14 (1247) 0 0 Örjan Nyland (vereinslos) 1 (90) 0 0 David Raum (TSG Hoffenheim) 22 (1623) 0 1 Abdou Diallo (Leihe von Paris Saint-Germain) 11 (751) 1 0 Xaver Schlager (VfL Wolfsburg) 19 (1443) 1 1 Timo Werner (FC Chelsea) 16 (1057) 9 4 Zwischenfazit: Nach einer gewissen Anlaufzeit zeigten die Neuzugänge David Raum und Xaver Schlager zumindest in Ansätzen, dass sie dem Team etwas geben können. Auch der Transfer von Torwart Janis Blaswich machte sich nach der Verletzung von Péter Gulácsi bezahlt. Königstransfer Timo Werner funktionierte ebenfalls, verletzte sich aber schwer. Leipzig sollte mit diesem Kader auch in der Rückrunde dazu fähig sein, zumindest an den Bayern dranzubleiben - sollte man keinen Stammspieler mehr abgeben. Schon zum Auftakt des Kalenderjahres könnte Leipzig den Meisterschaftskampf nochmal heiß machen. Spannend wird es kadertechnisch spätestens im Sommer, wenn einige Schlüsselspieler wegbrechen könnten.

© getty Borussia Dortmund Die aktuelle Situation: Analog zu Leverkusen wurde der BVB bereits für den tollen Sommer auf dem Transfermarkt gefeiert. Am Ende bleibt nach der abermaligen Deadline-Day-Meisterschaft, die der BVB gefühlt Jahr für Jahr verliehen bekommt, nur Ernüchterung. Der sechste Platz, 21 Gegentore, bereits neun Punkte Rückstand auf die Bayern - Dortmund steht in der Kritik. Vor allem der Trainerwechsel machte sich bisher nicht bezahlt. Wenngleich Edin Terzic nach wie vor die Rückendeckung des Klubs hat. In der zweiten Jahreshälfte muss aber mehr kommen. Wer noch gehen könnte: Youssoufa Moukoko (Vertrag läuft im Sommer aus, laut Berater gibt es internationales Interesse)

Jude Bellingham (Interesse verschiedener Top-Klubs, Wechsel wohl erst im Sommer)

Donyell Malen ( Bild spekuliert, dass seine Zukunft unsicher ist)

spekuliert, dass seine Zukunft unsicher ist) Raphaël Guerreiro (Gerüchte, dass der auslaufende Vertrag nicht verlängert wird)

Felix Passlack (Vertrag läuft aus, Wintertransfer wohl möglich)

Mahmoud Dahoud (Vertrag läuft aus, Medien berichten von Uneinigkeiten über Vertragslänge)

Anthony Modeste (Vertrag läuft aus)

Nico Schulz (Klub sucht Abnehmer)

Emre Can (Gerüchte um Interesse verschiedener Klubs, aber wenig Konkretes) Wo noch Bedarf besteht: Dortmunds ganz große Baustelle bleibt die Defensive. Trotz der Transfers von Niklas Süle und Nico Schlotterbeck kassiert der BVB zu viele Gegentore. Die defensiven Außenpositionen sind dabei ein Problem. Bensebaini von Borussia Mönchengladbach war immer wieder Thema. In der Offensive gibt es ebenfalls Sorgen. Sébastien Haller steigt im Januar aber womöglich ins Training ein. Gerüchte gab es zuletzt um einen Transfer von Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), doch offenbar sind auch andere Top-Klubs interessiert. Darüber hinaus ist die Trainerbank ein Thema. Hier gab der BVB jüngst bekannt, dass Co-Trainer Peter Hermann wegen gesundheitlicher Probleme aufhört. Torsten Frings und Armin Reutershahn werden als Nachfolger gehandelt. BVB: Die bisherigen Neuverpflichtungen im Überblick Spieler (vorheriger Klub) Pflichtspieleinsätze (Minuten) Tore Vorlagen Marcel Lotka (Hertha BSC) 0 0 0 Alexander Meyer (Jahn Regensburg) 8 (674) 0 0 Niklas Süle (FC Bayern) 20 (1417) 1 2 Nico Schlotterbeck (SC Freiburg) 23 (1845) 1 2 Salih Özcan (1. FC Köln) 18 (1371) 0 2 Sébastien Haller (Ajax) 0 0 0 Karim Adeyemi (RB Salzburg) 18 (883) 2 0 Anthony Modeste (1. FC Köln) 19 (1035) 2 1 Zwischenfazit: Unter den Neuzugängen gibt es kaum einen, der sich als klare Verstärkung offenbarte. Lediglich Salih Özcan zeigte ordentliche Leistungen. Ansonsten deutete Schlotterbeck sein Potenzial an, aber auch er patzte hin und wieder. Insgesamt eine enttäuschende Hinrunde für den BVB. Eigentlich müssen die Dortmunder bereits im Winter nachlegen - doch wer ist zu haben? So drohen die Saisonziele jedenfalls in weite Ferne zu rücken.

© getty Eintracht Frankfurt Die aktuelle Situation: Der Europa-League-Sieger hat sich in dieser Saison auch endlich in der Bundesliga stabilisiert. Es scheint, als wäre die SGE unter Oliver Glasner nun nicht nur bei Highlight-Spielen stark, sondern auch über eine Saison hinweg konstant genug, um die Ziele zu erreichen. Das gilt es nun im neuen Jahr zu bestätigen. Dafür soll der Kader möglichst zusammengehalten werden. Ob das gelingt, ist allerdings eine andere Frage. Wer noch gehen könnte: Daichi Kamada (Vertrag läuft aus, Interesse wohl vom BVB und europäischen Top-Klubs)

Evan Ndicka (Vertrag läuft aus)

Rafael Borré (Stammplatz verloren, soll laut Medienberichten unzufrieden sein)

Almamy Touré (Vertrag läuft aus)

Djibril Sow (Wechsel spätestens im Sommer wohl wahrscheinlich)

Sebastian Rode (Karriereende wird spekuliert)

Jesper Lindström (Gerüchte, dass er nach England wechseln könnte)

Randal Kolo Muani (Interessenten nach starker WM, will wohl erstmal bleiben) Wo noch Bedarf besteht: Die Liste an möglichen Abgängen ist lang. Der sportliche Leiter Markus Krösche zeigte sich dennoch selbstbewusst. "Leistungsträger werden wir nicht abgeben", kündigte er in der Frankfurter Rundschau mit Bezug auf den Winter an. Bedarf gibt es im Kader, wenn Spieler doch gehen sollten. Im Fall von Kamada soll die SGE mit dem Gedanken spielen, Julian Brandt vom BVB zu holen. Das berichtete zuletzt die FR. Außerdem würde Frankfurt gern den aus Dortmund geliehenen Ansgar Knauff langfristig an sich binden. Mit Simon Simoni wurde bereits ein albanischer U21-Nationaltorhüter mit Perspektive verpflichtet, falls Kevin Trapp in absehbarer Zeit aufhört oder geht. Wie Leverkusen und Gladbach soll auch Frankfurt an Ismail Jakobs interessiert sein. Eintracht Frankfurt: Die bisherigen Neuverpflichtungen im Überblick Spieler (vorheriger Klub) Pflichtspieleinsätze (Minuten) Tore Vorlagen Luca Pellegrini (Leihe von Juventus Turin) 14 (768) 0 0 Jérôme Onguéné (RB Salzburg) 0 0 0 Hrvoje Smolcic (HNK Rijeka) 9 (316) 1 0 Aurélio Buta (Royal Antwerpen) 0 0 0 Mario Götze (PSV Eindhoven) 23 (1808) 2 4 Kristijan Jakic (Dinamo Zagreb) 22 (1623) 1 1 Junior Dina Ebimbe (Leihe von Paris Saint-Germain) 17 (1012) 2 1 Marcel Wenig (FC Bayern) 2 (3) 0 0 Randal Kolo Muani (FC Nantes) 23 (1699) 8 11 Ansgar Knauff (Leihe von Borussia Dortmund) 17 (1001) 1 2 Lucas Alario (Bayer 04 Leverkusen) 15 (315) 2 0 Faride Alidou (Hamburger SV) 12 (176) 1 0 Zwischenfazit: Frankfurt hat vieles richtig gemacht. Die Neuzugänge Mario Götze und Randal Kolo Muani sind voll eingeschlagen und haben das Team verstärkt. Kontinuität ist aber das Stichwort. Sowohl sportlich in der Rückrunde als auch auf dem Transfermarkt - dort muss Krösche zusehen, dass er den Kader möglichst zusammenhält.