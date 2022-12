BVB, News und Gerüchte: Benfica-Interesse an Emre Can, Poker um Ansgar Knauff

Borussia Dortmund möchte wohl Emre Can abgeben - und der erste Interessent soll sich schon gemeldet haben. Neues gibt es auch von Ansgar Knauff. Aktuelle News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

© getty

BVB, Gerücht: Benfica mit Interesse an Emre Can

Benfica aus Lissabon soll stark an einer Verpflichtung von Emre Can von Borussia Dortmund interessiert sein. Das berichtet Gazzetta Express. Demnach wollen die Portugiesen den Mittelfeldspieler schon im Winter per Leihe holen und sich gleichzeitig eine Kaufoption für den 28-Jährigen sichern.

Bereits Anfang des Monats hatten die Ruhr Nachrichten vermeldet, dass Can zu den Verkaufskandidaten beim BVB gehört. Er kam 2020 zur Borussia, die ihn für 25 Millionen Euro nach einer Leihe fest verpflichtete. Die Erwartungen konnte er seitdem allerdings nicht erfüllen.

Benfica wird seit dieser Saison vom ehemaligen Leverkusener Coach Roger Schmitt trainiert und hat eine überragende Hinrunde gespielt: In der Liga holten die Lissaboner zwölf Siege und ein Unentschieden aus 13 Partien. Und in der Champions League gewannen sie ungeschlagen ihre Gruppe vor PSG und Juventus.