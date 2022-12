BVB, News und Gerüchte: Rückkehr von Jadon Sancho kein Thema - Sébastien Haller bald wieder im Training?

Der BVB darf wohl bald wieder Sébastien Haller im Training begrüßen. Derweil ist eine Rückkehr von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund wohl kein Thema. Und: Die Dortmunder bekommen offenbar Konkurrenz im Werben um Mohammed Kudus. Alle News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

Sébastien Haller könnte offenbar schon bald wieder ins Training bei Borussia Dortmund einsteigen. Das berichtet die Bild . Der an Hodenkrebs erkrankte Stürmer musste sich vor zwei Wochen einer zweiten Operation unterziehen . Diese hat er wohl gut überstanden.

© getty

BVB, Gerücht: Dortmund bekommt wohl Konkurrenz bei Mohammed Kudus

Borussia Dortmund hat offenbar prominente Konkurrenz im Werben um Mohammed Kudus von Ajax Amsterdam bekommen. Die englische Zeitung The Telegraph berichtet, dass Manchester United angeblich an einer Verpflichtung des Ghanaers interessiert ist.

Auch der BVB wurde zuletzt mit dem Mittelfeldspieler, der bei der WM in Katar zwei Tore in drei Gruppenspielen erzielt hatte, in Verbindung gebracht. Der Marktwert des 22-Jährigen wird auf 15 Millionen Euro geschätzt.