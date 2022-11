Die besten Scorer der NBA-Geschichte: Kevin Durant erreicht historischen Meilenstein

Kevin Durant hat mit seinen 35 Punkten gegen Portland einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere erreicht. Der Forward hat als 19. Spieler die 26.000-Punkte-Marke geknackt. Wir blicken auf die 40 besten Scorer aller Zeiten.

Platz 40: PAU GASOL (2001-2020) - 20.894 Punkte in 1.226 Spielen - Teams: Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, San Antonio Spurs, Milwaukee Bucks.

Platz 39: WALT BELLAMY (1961-1974) - 20.941 Punkte in 1.043 Spielen - Teams: Baltimore Bullets, New York Knicks, Detroit Pistons, Atlanta Hawks, New Orleans Jazz.

Platz 38: CHRIS PAUL (2005 - heute) - 21.031 Punkte in 1.165 Spielen - Teams: New Orleans Hornets, L.A. Clippers, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns (Stand: 17. November 2022).

Platz 37: HAL GREER (1958-1973) - 21.586 Punkte in 1.122 Spielen - Team: Syracuse Nationals/Philadelphia 76ers.

Platz 36: LARRY BIRD (1979-1993) - 21.791 Punkte in 897 Spielen - Team: Boston Celtics.