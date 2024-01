NBA: Olajuwon feiert Geburtstag! Diese Legende war "More than a Dream"

© getty

Hakeem Olajuwon: Deus ex machina

Als junger Mann interessierte sich Akeem nämlich nicht für Basketball, sondern vor allem für den nigerianischen Volkssport Fußball sowie Hockey und Handball. Bei diesen Sportarten entwickelte er die Fußarbeit, die ihn später legendär machen sollte. Mit 15 Jahren - mittlerweile war er schon zwei Meter groß - überredete ihn ein Basketball-Trainer, es doch mal mit dem orangenen Leder zu versuchen, nachdem er ihn zufällig beim Handball gesehen hatte - und die Dinge kamen ins Rollen. Ein Deus ex machina der besonderen Sorte.

Olajuwon nahm den neuen Sport ganz natürlich auf und konnte sich trotz immer weiteren Wachstums die großartige Fußarbeit bewahren. Zudem zeigte er den nötigen Ehrgeiz, um die Konkurrenz zu deklassieren und beständig an sich arbeiten zu wollen. So kam es, dass er einen Wechsel in die USA anstrebte, um am College an seinem Spiel zu feilen. Er erhielt ein Stipendium an der Houston University und führte sie gemeinsam mit Clyde Drexler in jedem seiner drei College-Jahre ins Final Four der NCAA.

Bis zu seinem Wechsel ans College gab es mehrere Möglichkeiten, wie Olajuwons Karriere hätte verhindert werden können. Was wäre passiert, wenn nicht zufällig ein Basketballer den Handballspieler Akeem gesehen und sich gedacht hätte: "Der Junge sollte mal Basketball ausprobieren"? Wenn dieser dazu schlicht und einfach keine Lust gehabt hätte? Oder wenn sich sein Talent nicht an den stetig wachsenden Körper angepasst, er also seine Fußarbeit verloren hätte?