NBA: Michael Jordan - Die besten Geschichten aus der Karriere des GOATs

Michael Jordan gilt weiterhin als bester Basketballer aller Zeiten, entsprechend viele Geschichten gibt es über His Airness zu erzählen. Auch wir bei SPOX haben bereits einige Anekdoten über die Legende der Chicago Bulls erzählt - und in der kommenden Woche wird es reichlich Nachschub geben. Einen Überblick darüber gibt es hier.

Montag, den 20. April um 9 Uhr ist es soweit. In Deutschland wird dann die von Netflix und ESPN produzierte Doku-Serie "The Last Dance" über die letzte Jordan-Saison 1997/98 bei den Chicago Bulls ausgestrahlt.

Alle Termine und wie viele Folgen die Dokumentation haben wird, könnt Ihr hier nachlesen.

Um die Zeit bis dahin zu überbrücken, werden wir jeden Tag eine neue Story über den GOAT veröffentlichen. Wir blicken zurück auf MJs legendäres 63-Punkte-Spiel, wir schauen auf die legendäre Rivalität von Jordan mit Pistons-Guard Isiah Thomas. Auf das und vieles mehr könnt ihr euch in der kommenden Woche freuen.

Ansonsten verweisen wir gerne auf unsere bisher veröffentlichten Jordan-Geschichten.

Die Legenden-Story: He did it again!

Der Draft 1984: Back in the Summer of '84

Das Dream Team: Himmlische Poesie

Das überraschende Comeback 1995: Ein Fax, ein Beben - und drei Ringe!

Jordan bei den Wizards: Superman wird menschlich

Was ist Euer größter Jordan-Moment in den Playoffs?

Nun seid aber Ihr an der Reihe. Wir wollen von Euch wissen, was Euer größter Jordan-Moment in den Playoffs war. Insgesamt stehen 10 MJ-Momente zur Auswahl, die Ergebnisse geben wir am kommenden Wochenende bekannt.