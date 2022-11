Deutschland startet am heutigen Tag die WM 2022 mit dem ersten Gruppenspiel gegen Japan. Alle Informationen zu der Übertragung des Weltmeisterschafts-Spiel und wo Ihr das Duell in der Gruppe E heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Das WM-Gruppenspiel zwischen Deutschland und Japan findet am heutigen Mittwoch, den 23. November, statt. Angepfiffen wird die Begegnung in der Gruppe E um 14.00 Uhr im Khalifa International Stadium in al-Rayyan. Verschafft sich das DFB-Team von Hansi Flick eine gute Ausgangslage für das Weiterkommen in der Gruppe?

Deutschland vs. Japan, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Vorbereitung auf das erste WM-Gruppenspiel gegen Japan verlief für das DFB-Team nicht reibungslos. Gegen den Oman gewann man zwar 1:0, überzeugen konnte man jedoch nicht. Einige Verletzungssorgen bereiteten Deutschland zudem Probleme, Thomas Müller und Antonio Rüdiger meldeten sich zuletzt jedoch wieder fit, dafür fehlt aber Leroy Sane beim heutigen WM-Auftakt gegen Japan.

Gegner Japan setzt bei der WM auf ein Team mit reichlich Bundesliga-Erfahrung. Gleich acht WM-Akteure sind aktuell in Deutschland unter Vertrag. Zu den prominentesten Namen in Japans Kader zählen Daichi Kamada von Eintracht Frankfurt und Ritsu Doan vom SC Freiburg. Mit Wataro Ende hofft ein weiterer Bundesliga-Legionär auf einen Einsatz heute. Der Spieler des VfB Stuttgart zog sich vor dem WM in Katar im Duell gegen Hertha BSC am 8. November eine Gehirnerschütterung zu. Er kehrte jedoch unlängst auf den Trainingsplatz zurück.

© getty Manuel Neuer führt das DFB-Team als Kapitän an.

Deutschland vs. Japan, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: Neuer - Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Gündogan, Musiala - Havertz

Neuer - Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Gündogan, Musiala - Havertz Japan: Gonda - H. Sakai, Yoshida, Tomiyasu, Ito - W. Endo, Shibasaki - J. Ito, Kamada, Kubo - Maeda

Deutschland vs. Japan, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV und Livestream

Zwei TV-Sender übertragen am heutigen Tag die WM-Begegnung zwischen Deutschland und Japan live im TV und Livestream. Im Free-TV zeigt die ARD das Gruppenspiel, im Pay-TV ist MagentaTV für die Übertragung der Partie zuständig.

Deutschland vs. Japan, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im Free-TV beginnt die ARD die Übertragung des Gruppenspiels zwischen Deutschland und Japan heute um 13.10 Uhr. Die Sendung moderieren für den öffentlich-rechtlichen Sender Jessy Wellmer und Esther Sedlaczek. Als Experten sind Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger, Sami Khedira und Bastian Schweinsteiger im Einsatz. Das WM-Duell kommentiert ab 14.00 Uhr Tom Bartels.

© getty SGE-Profi Daichi Kamada zählt zu den Hoffnungsträgern im japanischen Team.

MagentaTV zeigt Deutschland vs. Japan bei der WM 2022 heute ab 13.15 Uhr. Dort seht Ihr die Partie in der Gruppe E live und in voller Länge im Pay-TV. Wolff Fuss kommentiert dabei das Spielgeschehen.

Deutschland vs. Japan, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Im Livestream zeigt die ARD die Begegnung zwischen Deutschland und Japan ebenfalls. Den kostenlosen Livestream des öffentlich-rechtlichen Senders findet Ihr in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de.

Als MagentaTV-Kunden habt Ihr am heutigen Tag auch die Möglichkeit, das WM-Duell in der Gruppe E zwischen Deutschland und Japan im Livestream live und vollumfänglich zu sehen. Der Pay-TV-Sender überträgt die Partie in der MagentaTV-App, den Livestream seht Ihr alternativ mit Eurem Laptop im Browser.

Deutschland vs. Japan, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: WM, 1. Gruppenspiel

WM, 1. Gruppenspiel Partie: Deutschland vs. Japan

Deutschland vs. Japan Gruppe: Gruppe E

Gruppe E Datum: 23. November

23. November Anpfiff: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Austragungsort: Khalifa International Stadium, al-Rayyan

Khalifa International Stadium, al-Rayyan Übertragung im TV: ARD, MagentaTV

Übertragung im Livestream: ARD, MagentaTV

Übertragung im Liveticker: SPOX

Deutschland vs. Japan, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im Liveticker

Hier bei SPOX begleiten wir für Euch das WM-Gruppenspiel zwischen Deutschland und Japan in einem ausführlichen Liveticker. Mit dem Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine Sekunde der Weltmeisterschafts-Partie. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Deutschland vs. Japan, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Gruppe E im Überblick