Almuth Schult: Wer ist die ARD-Expertin? Alle Infos zu Karriere und Stationen

Almuth Schult begleitet die WM 2022 als TV-Expertin für die ARD. In ihrer bisherigen Karriere als Profifußballerin stand sie unter anderem für den VfL Wolfsburg zwischen den Pfosten. SPOX zeigt Euch alles, was Ihr über die deutsche Nationaltorhüterin wissen müsst.

Almuth Schult: Wer ist die ARD-Expertin? Ihre Vereinskarriere

Almuth Schult ist am 9. Februar 1991 geboren und wuchs im östlichen Niedersachsen auf. Dort begann sie im jungen Alter von fünf Jahren mit dem Fußballspielen beim FC SG Gartow. Im Jahr 2007 wechselte sie in die Jugendabteilung vom HSV. Dort sammelte sie ihre ersten Erfahrungen im Erwachsenenbereich.

Aus persönlichen Gründen zog sie ein Jahr später nach Stendal (Sachsen-Anhalt). In der Regionalliga beim Magdeburger FFC setzte sie ihre Karriere fort und schaffte den Aufstieg in die 2. Bundesliga Nord als Stammtorhüterin.

Der SC 07 Bad Neuenahr lotste sie 2011 in die Frauen-Bundesliga. Nach der Insolvenz des Vereins zwei Jahre später wechselte sie zum Spitzenklub VfL Wolfsburg. Für die Wölfinnen hütete sie 137 Spiele lang das Tor und hält den Rekord für die meisten Spielminuten ohne Gegentreffer in der Frauen-Bundesliga. Ihre größten Erfolge mit dem VfL Wolfsburg waren die Gewinne der Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal in den Jahren 2020 und 2022. In der europäischen Königsklasse feierte sie 2014 den Gewinn der Champions League.

Nachdem sie eine Vertragsverlängerung beim VfL Wolfsburg ablehnte, gab sie bekannt, im Sommer nach der Europameisterschaft 2022 in die USA zu gehen. Dort unterschrieb sie in Los Angeles beim Angel City FC. Nach nur einer Partie verließ sie die Vereinigten Staaten vorzeitig. Ob sie ihre Karriere fortsetzen wird, ließ die Mutter von zwei Zwillingen offen.

Almuth Schult: Wer ist die ARD-Expertin? Steckbrief

Geburtstag 09.02.1991 Geburtsort Dannenberg (Elbe) Nation Deutschland Größe 1,80 m Gewicht 71 kg

© getty Als Kapitänin des VfL Wolfsburg durfte Almuth Schult zum Abschied sowohl den Gewinn der deutschen Meisterschaft als auch des DFB-Pokals 2022 feiern.

Almuth Schult: Wer ist die ARD-Expertin? Ihre Karriere in der Nationalmannschaft

Äußerst erfolgreich begann die Nationalmannschaftskarriere für Almuth Schult. 2010 wurde sie U20-Weltmeisterin und gehörte ab der Weltmeisterschaft 2011 zum festen Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft. Schult wurde 2013 als Ersatztorhüterin Europameisterin.

Von der damaligen Bundestrainerin Silvia Neid wurde Almuth Schult zur Nachfolgerin von Nadine Angerer ernannt und gewann als Stammtorhüterin bei den Olympischen Sommerspielen 2016 die Goldmedaille. In den folgenden großen Turnieren folgten zwei Niederlagen im Viertelfinale.

Für die EM 2022 in England reiste Almuth Schult als Ersatztorhüterin zur deutschen Nationalmannschaft. Zwar ohne Einsatz hinter Stammtorhüterin Merle Frohms, aber als durchaus wichtiger Bestandteil des Kaders feierte sie die Vize-Europameisterschaft.

© getty Bei den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro holte Almuth Schult mit der deutschen Nationalmannschaft die Goldmedaille.

Almuth Schult: Wer ist die ARD-Expertin? Erfolge

Olympiasieg: 2016

Europameisterin: 2013

Champions League: 2014

Deutsche Meisterschaft: 2014, 2017, 2018, 2019, 2020. 2022

DFB-Pokal: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

WM 2022: Der Spielplan der deutschen Gruppe E: