DFB-Team - Erkenntnisse zur WM-Generalprobe im Oman: Eine Empfehlung mit vier Ballkontakten

Die deutsche Nationalmannschaft hat ihre WM-Generalprobe im Oman zwar mit 1:0 gewonnen, dabei aber nicht überzeugt. Welche Erkenntnisse kann Bundestrainer Hansi Flick aus dem Spiel ziehen? Ein Spieler empfiehlt sich, die Problemzone bleibt und ein Trio ist für eine erfolgreiche WM unerlässlich.

DFB-Team: Füllkrug empfiehlt sich mit vier Ballkontakten

Erstes Länderspiel, erstes Tor: Niclas Füllkrug hat sich bei seinem Debüt für die deutsche Nationalmannschaft nachhaltig für WM-Einsätze empfohlen. Der Stürmer von Werder Bremen (zehn Tore in 14 Bundesligaspielen) kam zur Halbzeit für den blassen Co-Debütanten Youssoufa Moukoko ins Spiel und markierte in der 80. Minute den Siegtreffer.

"Er hat gezeigt, dass er bereit ist für die WM. Er war sehr präsent, hatte einige Abschlüsse, hat seine Sache gut gemacht", lobte Bundestrainer Hansi Flick. Kapitän Manuel Neuer sagte: "Er wird auf jeden Fall wichtig sein für uns."

Mit seiner körperlichen Präsenz verleiht der 1,89 Meter große Stürmer dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft eine weitere Dimension. "Er gibt uns etwas, was wir vorher nicht hatten. Er ist ein richtiger Wucht-Stürmer", erklärte Jonas Hofmann. "In der zweiten Halbzeit haben wir es viel mit Flanken probiert, was eigentlich nicht so in unserem Repertoire drinnen ist. Wenn du so einen kopfballstarken Spieler hast, musst du das auch nutzen."

Noten: Zweite Reihe empfiehlt sich nicht - DFB-Defensive desorientiert © getty 1/18 Die deutsche Nationalmannschaft hat in ihrem letzten Testspiel vor der WM in Katar mit 1:0 gegen den Oman gewonnen. Matchwinner Füllkrug verdiente sich die Bestnote. In der Abwehr konnte sich ein Außenverteidiger nicht empfehlen. Die Einzelkritiken. © getty 2/18 MANUEL NEUER: Der Kapitän hatte wenig zu tun und konnte sich nicht besonders auszeichnen. Hatte Glück, dass Al-Yahmadi die Riesenchance zum Tor nicht nutzte. Note: 3. © imago images 3/18 DAVID RAUM: Versuchte offensiv Akzente zu setzen, wirkte teilweise aber desorientiert. Vernachlässigte seine Aufgaben in der Defensive und über seine Seite entstanden mehrere gute Angriffe der Gastgeber. Machte nach der Pause für Günter Platz. Note: 5. © imago images 4/18 MATTHIAS GINTER: Spielte unaufgeregt und strahlte Sicherheit in der Innenverteidigung aus. Spielte nur die erste Halbzeit, dürfte gegen Japan aber wohl wieder auf der Bank Platz nehmen. Note: 4. © imago images 5/18 THILO KEHRER: Verpasste es, nach einer Flanke zu klären und machte den Angriff des Omans beinahe nochmal heiß. Rückte nach Klostermanns Auswechslung auf die Position des Rechtsverteidigers, dort aber auch nicht fehlerfrei. Note: 5. © imago images 6/18 LUKAS KLOSTERMANN: Sein erster Pflichtspieleinsatz seit August endete bereits nach 34 Minuten, da er für Bella Kotchap ausgewechselt wurde. Nach langer Verletzung allerdings wohl nur eine Vorsichtsmaßnahme. Konnte sich nicht auszeichnen. Note 4,5. © imago images 7/18 ILKAY GÜNDOGAN: War der defensivere der beiden Sechser und verteilte die Bälle aus dem Zentrum. Brachte noch eine gute Ecke, ansonsten eher unauffällig. In der 65. Minute machte er für Brandt Platz. Note: 4. © imago images 8/18 LEON GORETZKA: In der 16. Minute steckte er gedankenschnell auf Havertz durch und leitete die bis dahin beste Chance Deutschlands ein. Agierte offensiver als sein Partner Gündogan auf der Doppelsechs. Machte nach 45 Minuten Platz für Kimmich. Note: 3,5. © getty 9/18 LEROY SANÉ: War sehr engagiert und holte sich die Bälle auch von weiter hinten ab. Halbchance in der 31. Spielminute per direktem Freistoß aus gut 30 Metern. Versuchte immer wieder Akzente zu setzen und machte viele Meter. Note: 3. © imago images 10/18 KAI HAVERTZ: Hätte in der 16. Minute nach schönem Pass von Goretzka bereits auf 1:0 stellen müssen, scheiterte aus gut zehn Metern aber an Omans Keeper. Konnte dann immerhin noch einen Assist verzeichnen als er Füllkrug in Szene setzte. Note: 3. © getty 11/18 JONAS HOFMANN: Zu Beginn sehr unauffällig, im ersten Durchgang ging über seine rechte Seite nach vorne wenig. Im zweiten Durchgang dann mit ein paar guten Aktionen, leitete mit seinem Ball auf Havertz das 1:0 ein. Note: 4. © getty 12/18 YOUSSOUFA MOUKOKO: War beim Debüt für das DFB-Team wenig eingebunden und wenn er den Ball bekam, zumeist unglücklich. Kurz vor der Pause traf er nach einer schönen Bewegung aus spitzem Winkel nur den Pfosten. Nach 45 Minuten war Schluss. Note: 4,5. © getty 13/18 ARMEL BELLA KOTCHAP: Kam für den ausgewechselten Klostermann und rückte neben Ginter in die Innenverteidigung. Konnte einige Zweikämpfe durch seine Physis gewinnen, ansonsten aber auch in seinem zweiten Länderspiel nicht wirklich überzeugend. Note: 4,5. © getty 14/18 NICLAS FÜLLKRUG: Kam in der zweiten Hälfte und zwang nach einem missglückten Rückpass eines Gegenspielers den Keeper der Gastgeber zu einer starken Parade. Traf dann in der 80. Minute nach einem starken ersten Kontakt zur Führung. Note: 2,5. © imago images 15/18 CHRISTIAN GÜNTER: Kam nach der ersten Hälfte für Raum in die Partie, konnte die linke Hälfte der Deutschen dann aber auch nicht beleben. Machte zumindest defensiv keine Fehler und blieb recht unauffällig. Note: 4. © getty 16/18 NICO SCHLOTTERBECK: Ersetzte Ginter nach der Halbzeit in der Innenverteidigung und ließ sich zumindest nichts zu Schulden kommen, großartig für einen Platz in der Startelf konnte er sich aber auch nicht bewerben. Note: 4. © getty 17/18 JOSHUA KIMMICH: Kam zur Halbzeit für Goretzka in die Partie und strahlte im Zentrum Ruhe aus. Forderte immer wieder die Bälle und war bemüht, das Spiel für die Deutschen zu machen. Note: 3. © imago images 18/18 JULIAN BRANDT: Wurde in der 65. Minute für Gündogan eingewechselt. Konnte in seiner Einsatzzeit dann aber keine Akzente mehr setzen. Note: 4.

Per Kopf gefährlich wurde Füllkrug jedoch nicht, seine beiden Abschlüsse gab er mit dem Fuß ab. In der 53. Minute verhinderte Omans Keeper Ibrahim Al Mukhaini einen Torerfolg, beim 1:0 zielte er schließlich präzise genug.

Beachtlich: Füllkrugs zwei Schüsse resultieren aus exakt vier Ballkontakten während seiner Spielzeit von 45 Minuten, die anderen beiden endeten in Ballverlusten. Darüber hinaus stand er zweimal im Abseits. Füllkrug ist ein klassischer Torjäger - und unterscheidet sich damit von seinen Rivalen Kai Havertz und Serge Gnabry, die Rolle als Sturmspitze als falsche Neun interpretieren. Flick hat nun die Wahl zwischen zwei Herangehensweisen.