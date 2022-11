DFB, News und Gerüchte: Sorgen um Niclas Füllkrug - Müller und Rüdiger zurück im Training

Im Training der deutschen Nationalmannschaft gibt es zwei Rückkehrer, aber auch ein Sorgenkind. Die DFB-Anhänger haben die Teilnahme an einem Fanturnier abgesagt. Diese und weitere Nachrichten zum deutschen Team findet Ihr hier.

News zum DFB von den Vortagen gibt es hier:

DFB, News: Müller und Rüdiger dabei - Füllkrug fehlt

Thomas Müller und Antonio Rüdiger haben gemeinsam mit ihren Teamkollegen die Vorbereitung auf den WM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft am Mittwoch gegen Japan aufgenommen. Das Duo nahm am Samstagvormittag im Sonnenschein planmäßig am Mannschaftstraining teil. Dafür fehlte Niclas Füllkrug aufgrund eines grippalen Infekts.

Der Bremer soll jedoch zum Auftakt zur Verfügung stehen. "Bei solchen Dingen kann man immer keine klare Prognose machen, wir schauen von Stunde zu Stunde, wie es ihm geht. Aber ich denke, die Zeit reicht, dass er zum Spieltag bereit ist", sagte DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff. Im Gespräch mit Teamarzt Tim Meyer "hörte es sich nicht so dramatisch an".

Wortführer Müller und Abwehrchef Rüdiger hatten nach ihren Verletzungen die schwache WM-Generalprobe im Oman (1:0) mit dem Siegtor von Füllkrug verpasst und in den vergangenen Tagen nur individuell trainiert.

Hansi Flick standen im Stadion des Erstligisten Al-Shamal SC im Norden Katars somit 25 Spieler zur Verfügung. Der Bundestrainer zog nach zwei Regenerationstagen die Zügel an und begann wie angekündigt mit der intensiven Vorbereitung auf die Begegnung gegen den viermaligen Asienmeister.

DFB, News: Anhänger sagen Teilnahme an Fanturnier ab

Der offizielle Fanklub der deutschen Nationalmannschaft hat im Rahmen der WM in Katar seine Teilnahme an einem Fanturnier kurzfristig abgesagt - weil er nicht mit einem gemischten Team aus Männern und Frauen antreten darf. Das sagte ein Sprecher des Fan Clubs Deutsche Nationalmannschaft der Neuen Osnabrücker Zeitung: "Auf Nachfrage hatte man uns mitgeteilt, dass nur gleichgeschlechtliche Teams antreten dürfen. Deshalb haben wir uns dagegen entschieden."

Laut Philipp Beitzel von der Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS) hätten die Organisatoren zunächst "darauf verwiesen, dass sie die Männer-WM nachspielen. Dann hieß es, das Turnier sei auch für Frauen offen, jedoch dürften die Teams nicht durchmischt werden."

DFB, News: PK mit Bierhoff, Moukoko und Neuer heute im Liveticker

Vier Tage vor dem WM-Auftakt Deutschlands gegen Japan stellen sich Manager Oliver Bierhoff, Kapitän Manuel Neuer und Youssoufa Moukoko den Fragen der Journalisten.

SPOX begleitet die Pressekonferenz des DFB-Teams im Liveticker. Hier könnt Ihr dabei sein.

Noten: Zweite Reihe empfiehlt sich nicht - DFB-Defensive desorientiert © getty 1/18 Die deutsche Nationalmannschaft hat in ihrem letzten Testspiel vor der WM in Katar mit 1:0 gegen den Oman gewonnen. Matchwinner Füllkrug verdiente sich die Bestnote. In der Abwehr konnte sich ein Außenverteidiger nicht empfehlen. Die Einzelkritiken. © getty 2/18 MANUEL NEUER: Der Kapitän hatte wenig zu tun und konnte sich nicht besonders auszeichnen. Hatte Glück, dass Al-Yahmadi die Riesenchance zum Tor nicht nutzte. Note: 3. © imago images 3/18 DAVID RAUM: Versuchte offensiv Akzente zu setzen, wirkte teilweise aber desorientiert. Vernachlässigte seine Aufgaben in der Defensive und über seine Seite entstanden mehrere gute Angriffe der Gastgeber. Machte nach der Pause für Günter Platz. Note: 5. © imago images 4/18 MATTHIAS GINTER: Spielte unaufgeregt und strahlte Sicherheit in der Innenverteidigung aus. Spielte nur die erste Halbzeit, dürfte gegen Japan aber wohl wieder auf der Bank Platz nehmen. Note: 4. © imago images 5/18 THILO KEHRER: Verpasste es, nach einer Flanke zu klären und machte den Angriff des Omans beinahe nochmal heiß. Rückte nach Klostermanns Auswechslung auf die Position des Rechtsverteidigers, dort aber auch nicht fehlerfrei. Note: 5. © imago images 6/18 LUKAS KLOSTERMANN: Sein erster Pflichtspieleinsatz seit August endete bereits nach 34 Minuten, da er für Bella Kotchap ausgewechselt wurde. Nach langer Verletzung allerdings wohl nur eine Vorsichtsmaßnahme. Konnte sich nicht auszeichnen. Note 4,5. © imago images 7/18 ILKAY GÜNDOGAN: War der defensivere der beiden Sechser und verteilte die Bälle aus dem Zentrum. Brachte noch eine gute Ecke, ansonsten eher unauffällig. In der 65. Minute machte er für Brandt Platz. Note: 4. © imago images 8/18 LEON GORETZKA: In der 16. Minute steckte er gedankenschnell auf Havertz durch und leitete die bis dahin beste Chance Deutschlands ein. Agierte offensiver als sein Partner Gündogan auf der Doppelsechs. Machte nach 45 Minuten Platz für Kimmich. Note: 3,5. © getty 9/18 LEROY SANÉ: War sehr engagiert und holte sich die Bälle auch von weiter hinten ab. Halbchance in der 31. Spielminute per direktem Freistoß aus gut 30 Metern. Versuchte immer wieder Akzente zu setzen und machte viele Meter. Note: 3. © imago images 10/18 KAI HAVERTZ: Hätte in der 16. Minute nach schönem Pass von Goretzka bereits auf 1:0 stellen müssen, scheiterte aus gut zehn Metern aber an Omans Keeper. Konnte dann immerhin noch einen Assist verzeichnen als er Füllkrug in Szene setzte. Note: 3. © getty 11/18 JONAS HOFMANN: Zu Beginn sehr unauffällig, im ersten Durchgang ging über seine rechte Seite nach vorne wenig. Im zweiten Durchgang dann mit ein paar guten Aktionen, leitete mit seinem Ball auf Havertz das 1:0 ein. Note: 4. © getty 12/18 YOUSSOUFA MOUKOKO: War beim Debüt für das DFB-Team wenig eingebunden und wenn er den Ball bekam, zumeist unglücklich. Kurz vor der Pause traf er nach einer schönen Bewegung aus spitzem Winkel nur den Pfosten. Nach 45 Minuten war Schluss. Note: 4,5. © getty 13/18 ARMEL BELLA KOTCHAP: Kam für den ausgewechselten Klostermann und rückte neben Ginter in die Innenverteidigung. Konnte einige Zweikämpfe durch seine Physis gewinnen, ansonsten aber auch in seinem zweiten Länderspiel nicht wirklich überzeugend. Note: 4,5. © getty 14/18 NICLAS FÜLLKRUG: Kam in der zweiten Hälfte und zwang nach einem missglückten Rückpass eines Gegenspielers den Keeper der Gastgeber zu einer starken Parade. Traf dann in der 80. Minute nach einem starken ersten Kontakt zur Führung. Note: 2,5. © imago images 15/18 CHRISTIAN GÜNTER: Kam nach der ersten Hälfte für Raum in die Partie, konnte die linke Hälfte der Deutschen dann aber auch nicht beleben. Machte zumindest defensiv keine Fehler und blieb recht unauffällig. Note: 4. © getty 16/18 NICO SCHLOTTERBECK: Ersetzte Ginter nach der Halbzeit in der Innenverteidigung und ließ sich zumindest nichts zu Schulden kommen, großartig für einen Platz in der Startelf konnte er sich aber auch nicht bewerben. Note: 4. © getty 17/18 JOSHUA KIMMICH: Kam zur Halbzeit für Goretzka in die Partie und strahlte im Zentrum Ruhe aus. Forderte immer wieder die Bälle und war bemüht, das Spiel für die Deutschen zu machen. Note: 3. © imago images 18/18 JULIAN BRANDT: Wurde in der 65. Minute für Gündogan eingewechselt. Konnte in seiner Einsatzzeit dann aber keine Akzente mehr setzen. Note: 4.

WM 2022 - Gruppe E mit Deutschland: Der Spielplan