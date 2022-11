Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet heute gegen Japan ihr erstes Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft in Katar. SPOX tickert das Spektakel live mit.

Endlich geht die Reise in Katar auch für die deutsche Nationalmannschaft los. Das Team von Bundestrainer Hansi Flick bestreitet heute gegen Japan das erste Spiel der Gruppenphase bei der WM. Wir beschreiben das Spielgeschehen live mit.

Deutschland vs. Japan: Auftaktspiel des DFB-Teams bei der WM 2022 im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach dem bitteren Vorrunden-Aus bei der WM in Russland 2018 hat das DFB-Team in Katar nun endlich die Möglichkeit, dies wieder zu korrigieren. Dafür wäre heute gegen Japan ein Sieg schon mal ein guter Anfang. Zudem steht für das Turnier zum ersten Mal seit der EM 2008 nicht Joachim Löw, sondern Hansi Flick an der Seitenlinie. Eine schlechte Nachricht gibt es jedoch: Leroy Sané fällt verletzungsbedingt aus. Der Münchner steht aufgrund von Knieproblemen nicht zur Verfügung.

Vor Beginn: Um 14 Uhr deutscher Zeit geht es los, gespielt wird im Khalifa International Stadium in Al-Rayyan.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker für das Auftaktspiel des DFB-Teams bei der WM 2022 in Katar. Gegner der deutschen Mannschaft heute ist Japan.

Deutschland vs. Japan: Auftaktspiel des DFB-Teams bei der WM 2022 im TV und Livestream

Wer das Auftaktspiel der Deutschen gegen Japan heute live und in voller Länge verfolgen möchte, hat zwei Möglichkeiten: einerseits MagentaTV, da beim Anbieter der Telekom alle WM-Spiele gezeigt werden. Zum anderen bietet auch die ARD das Duell im Free-TV und im kostenlosen Livestream bei sportschau.de an.

Deutschland vs. Japan: Auftaktspiel des DFB-Teams bei der WM 2022 - Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: Neuer - Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Gündogan, Musiala - Havertz

Neuer - Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Gündogan, Musiala - Havertz Japan: Gonda - H. Sakai, Yoshida, Tomiyasu, Ito - W. Endo, Shibasaki - J. Ito, Kamada, Kubo - Maeda

