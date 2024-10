"Ich werfe sie in einen Sack voller Scheiße": Manchester United sorgt für riesigen Ärger

"Sir Alex Ferguson wird für immer mein Boss sein! Ich werfe sie alle in einen großen Sack voller Scheiße", wütete Cantona bei Instagram: "Sir Alex Ferguson sollte im Verein alles tun dürfen, was er will - bis zu dem Tag, an dem er stirbt. So ein Mangel an Respekt. Das ist total skandalös."

Die Red-Devils-Legende meinte damit den Uniteds neuen Minderheitsanteilseigner INEOS um Gründer Sir Jim Ratcliffe. Die Verantwortlichen wollen bei Manchester United massiv Geld einsparen, 250 Stellen sollen gestrichen werden.

Allerdings wird die Trainer-Ikone offenbar nicht vor die Tür gesetzt. Wie The Athletic berichtet, sei die Entscheidung, den Vertrag am Saisonende aufzulösen, einvernehmlich getroffen worden. Ferguson soll umgerechnet knapp 2,4 Millionen Euro pro Jahr für den Posten kassieren. Der 82-Jährige werde den Red Devils als nicht-geschäftsführendes Mitglied im Vorstand erhalten bleiben.