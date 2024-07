Trainerhammer? Joachim Löw will offenbar Gareth Southgate als Coach von England beerben

Auch Pep Guardiola und Jürgen Klopp bei England gehandelt

Die Verbandschefs sollen angeblich von Pep Guardiola träumen, dessen Vertrag bei Manchester City im Sommer 2025 ausläuft. Auch Jürgen Klopp soll auf der Liste. Als weitere Kandidaten gelten Eddie Howe von Newcastle United sowie die vereinslosen Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino und Graham Pottee.

Darüber hinaus soll laut eines neuen Berichts des Telegraph der Technische Direktor der FA, John McDemott, seit Jahren die Arbeit von Spurs-Coach Ange Postecoglou genauestens beobachten. Der Australier besitzt jedoch noch ein Arbeitspapier bis 2027 bei Tottenham Hotspur.

England ist das nächste Mal im September im Einsatz, wenn es in der Nations League gegen Irland geht. 2026 steht die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko an. Zwei Jahre später folgt die EM im eigenen Land, Irland, Nordirland, Schottland und Wales.