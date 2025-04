FC Bayern München, voraussichtliche Aufstellung gegen Inter Mailand: Mit dieser Startelf könnte Vincent Kompany den FCB spielen lassen

Der FCB bestreitet ein Heimspiel gegen Inter, aber wie sieht die Aufstellung aus? Mit dieser Startelf könnte Vincent Kompany den FCB spielen lassen.

In der Champions League gastiert Inter Mailand im Viertelfinal-Hinspiel beim FC Bayern München. Am Dienstag, den 8. April, soll die Kugel ab 21 Uhr in der Allianz Arena in München rollen. Eine Woche später geht es für den FCB nach Mailand.

SPOX wirft für Euch einen Blick auf die mögliche Aufstellung vom Heimteam um Trainer Vincent Kompany.