FC Bayern München vs. Inter Mailand: Gibt es noch eine Auswärtstorregel in der Champions League? So ist der Modus im Viertelfinale

Der FCB duelliert sich im Champions-League-Viertelfinale mit Inter. Gibt es die Auswärtstorregel noch, wie ist der Modus? SPOX liefert Euch Infos.

In der Allianz Arena in München spielt der FC Bayern am Dienstag, den 8. April, gegen Inter Mailand. Das Hinspiel des Viertelfinals der Champions League soll um 21 Uhr beginnen.

Gibt es die Auswärtstorregel? SPOX liefert alle wichtigen Informationen zum Modus im Viertelfinale.