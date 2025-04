"Bei anderen Vereinen wäre ich längst entlassen worden": Pep Guardiola nennt den Hauptgrund für die Krise bei Manchester City

Pep Guardiola hat sich ausführlich zur Krise bei Manchester City im vergangenen Herbst geäußert und über ein mögliches Aus gesprochen.

Nachdem Manchester City im Vorjahr noch vier Titel holen konnte, ist die laufende Spielzeit eine große Enttäuschung. In der Champions League schieden die Skyblues bereits früh in den Playoffs zur K.o.-Runde gegen Real Madrid aus und in der heimischen Premier League kämpft das Team von Pep Guardiola um die Qualifikation für die Königsklasse und nicht um die Meisterschaft.